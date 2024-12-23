https://ria.ru/20241223/vengriya-1990758614.html

Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной

Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.12.2024

Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной

Предложенное Венгрией рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщил в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:04:00+03:00

2024-12-23T03:04:00+03:00

2024-12-23T03:04:00+03:00

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ООН, 23 дек – РИА Новости. Предложенное Венгрией рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы были правы и остаемся правы в том, что эта война не имеет решения на поле боя, а только за столом переговоров, но для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня. И я думаю, что приближающееся Рождество могло бы означать или могло бы предоставить прекрасную платформу для этого, пусть даже всего на пару дней. Мы могли бы спасти жизни сотен или тысяч людей и подать хороший пример", – сказал Сийярто. Он отметил, что задачей Венгрии было сделать соответствующее предложение, дальнейшее же зависит от Зеленского: "Пусть украинский народ судит о его решении". Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".

https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html

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