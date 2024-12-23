Рейтинг@Mail.ru
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/vengriya-1990758614.html
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной - РИА Новости, 23.12.2024
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной
Предложенное Венгрией рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщил в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:04:00+03:00
2024-12-23T03:04:00+03:00
в мире
венгрия
россия
украина
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_b10a417c50b46d085eb3c6052d217ce9.jpg
ООН, 23 дек – РИА Новости. Предложенное Венгрией рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы были правы и остаемся правы в том, что эта война не имеет решения на поле боя, а только за столом переговоров, но для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня. И я думаю, что приближающееся Рождество могло бы означать или могло бы предоставить прекрасную платформу для этого, пусть даже всего на пару дней. Мы могли бы спасти жизни сотен или тысяч людей и подать хороший пример", – сказал Сийярто. Он отметил, что задачей Венгрии было сделать соответствующее предложение, дальнейшее же зависит от Зеленского: "Пусть украинский народ судит о его решении". Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
https://ria.ru/20241218/zelenskiy-1989936601.html
венгрия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902721244_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_c50ca68e3866c0f1d19ad967ca32459e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто
Сийярто оценил предложение Венгрии о перемирии между Россией и Украиной

Сийярто: рождественское перемирие поможет урегулировать кризис на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 23 дек – РИА Новости. Предложенное Венгрией рождественское перемирие между РФ и Украиной могло бы стать отличным подспорьем для начала мирного урегулирования кризиса, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы были правы и остаемся правы в том, что эта война не имеет решения на поле боя, а только за столом переговоров, но для того, чтобы иметь возможность сесть за стол переговоров с целью найти долгосрочное мирное решение, нужны необходимые обстоятельства, а именно прекращение огня. И я думаю, что приближающееся Рождество могло бы означать или могло бы предоставить прекрасную платформу для этого, пусть даже всего на пару дней. Мы могли бы спасти жизни сотен или тысяч людей и подать хороший пример", – сказал Сийярто.
Он отметил, что задачей Венгрии было сделать соответствующее предложение, дальнейшее же зависит от Зеленского: "Пусть украинский народ судит о его решении".
Зеленский на минувшей неделе обиделся на Орбана за телефонный звонок Путину, во время которого обсуждали возможность установления "долговременного и устойчивого" мира в Европе. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерская сторона запрашивала у Киева телефонный разговор между Орбаном и Зеленским, но получила "некультурный отказ".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Орбан призвал Зеленского взять ответственность за решение по перемирию
18 декабря, 15:55
 
В миреВенгрияРоссияУкраинаПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала