https://ria.ru/20241223/vaydel-1990752534.html

Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера Германии

Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера Германии - РИА Новости, 23.12.2024

Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера Германии

Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, следует из опроса института РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:07:00+03:00

2024-12-23T00:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, следует из опроса института INSA для газеты Bild.Согласно результатам опроса, если бы жители Германии могли напрямую выбрать канцлера, то 24% немцев отдали бы свой голос Вайдель. На втором месте по популярности с 20% голосов — кандидат от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц.На третьем месте оказался нынешний канцлер Германии и кандидат от социал-демократов Олаф Шольц с 15% голосов, а на последнем — кандидат от "Зеленых", вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек с 14%. На прошлой неделе аналогичный опрос INSA для издания Bild фиксировал одинаковый уровень поддержки Вайдель и Мерца — о готовности отдать свои голоса за каждого из них заявляли по 21% опрошенных. Опрос проводился 18-19 декабря среди 1005 немцев. Погрешность не приводится. В понедельник на прошедшем в немецком парламенте голосовании большинство депутатов высказались за вотум недоверия правительству Олафа Шольца, тем самым открыв путь к досрочным выборам в феврале.На такой шаг депутаты пошли из-за правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября после того, как по настоянию Шольца был уволен глава Минфина Кристиан Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее Германии.

https://ria.ru/20240922/vybory-1974126288.html

https://ria.ru/20241123/sholts-1985380856.html

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в мире, авто, германия, украина, олаф шольц, фридрих мерц, роберт хабек, bild, хдс/хсс