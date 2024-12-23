https://ria.ru/20241223/vasnetsov-1990805423.html

Масштабная выставка произведений Васнецова открылась в Русском музее

Масштабная выставка произведений Васнецова открылась в Русском музее - РИА Новости, 23.12.2024

Масштабная выставка произведений Васнецова открылась в Русском музее

Выставка произведений Виктора Васнецова, приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося мастера отечественной живописи, открылась в корпусе Бенуа... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T13:01:00+03:00

2024-12-23T13:01:00+03:00

2024-12-23T13:01:00+03:00

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русский музей

государственный русский музей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек – РИА Новости. Выставка произведений Виктора Васнецова, приуроченная к 175-летию со дня рождения выдающегося мастера отечественной живописи, открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.На экспозиции представлено около 120 произведений Васнецова из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Дома-музея В.М. Васнецова, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Нижегородского художественного музея, Музея-заповедника "Абрамцево", Музея-заповедника В.Д. Поленова, Государственного музея истории религии и других музейных и частных собраний."Мы поставили задачу сделать такую юбилейную монографическую выставку, посвященную этому удивительному художнику, абсолютно уникальному, абсолютно ни на кого не похожему, основоположнику фактически нового направления в живописи. Потому что он первым обратился к русскому фольклору... И собственно он так и остался неповторимым в этом направлении. Он был филигранным, виртуозным мастером не только фольклорной живописи, но и исторической. Он был создателем монументальных религиозных полотен. На выставке вы это увидите. Он был большим мастером бытового жанра... Он проектировал мебель, он создавал театральные декорации. Для того, чтобы показать весь невероятный, яркий и разнообразный спектр его таланта, нам конечно потребовалось сотрудничество с музеями", - сказала генеральный директор Государственного Русского музея Алла Манилова.Именно Васнецов стал первым художником, обратившимся в своем творчестве к неисчерпаемой теме русского фольклора, посвятив полотна героям народных сказок и былин."Невозможно не думать, когда ты входишь в залы Васнецова о том, что вот он наш культурный код. И любой человек, глядя на эти картины, понимает, что имеется ввиду, потому что это наше наследие. Оно основано на наших традициях предыдущих поколений, на духовно-нравственных, на художественных, которые накоплены за века в России", - сказала Манилова.Посетители выставки смогут увидеть такие известные былинно-сказочные полотна художника, как "Аленушка", "Иван-Царевич на сером волке", "Ковер-самолет", "Богатыри", "Витязь на распутье", "Царевна-лягушка", "Бой скифов со славянами" и другие.Как сообщают организаторы, Васнецов был художником, проявившим себя в самых разных жанрах: он был виртуозом исторической и фольклорной живописи, создателем монументальных полотен на религиозные темы, мастером бытового жанра, портретистом, пейзажистом. Посетители выставки смогут увидеть все стороны его творчества.Выставка "Виктор Васнецов. К 175-летию со дня рождения" откроется для посетителей 21 декабря и продлится до 23 июня 2025 года.

https://ria.ru/20241016/lyubimova-1978365334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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виктор васнецов, алла манилова, русский музей, государственный русский музей