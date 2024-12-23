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В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
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08:49 23.12.2024 (обновлено: 10:47 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:49:00+03:00
2024-12-23T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.&quot;На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся&quot;, — написал он.По словам Малинена, украинские власти должны согласиться на признание утраты территорий, выслать весь западный военный персонал из страны, сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.Во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
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в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине

Профессор Малинен назвал капитуляцию ВСУ условием мира на Украине

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинские военные в Курахово
Украинские военные в Курахово - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинские военные в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X.
«

"На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся", — написал он.

По словам Малинена, украинские власти должны согласиться на признание утраты территорий, выслать весь западный военный персонал из страны, сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.
Во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
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