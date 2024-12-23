https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:49:00+03:00
2024-12-23T08:49:00+03:00
2024-12-23T10:47:00+03:00
в мире
украина
россия
финляндия
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990743495_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_81e8ab2d0562f2c044d00f43c074aa9d.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся", — написал он.По словам Малинена, украинские власти должны согласиться на признание утраты территорий, выслать весь западный военный персонал из страны, сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.Во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.
https://ria.ru/20241222/poslanie-1990706574.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990743495_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_11da908e24ec25490e7b163e67a3745c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине
Профессор Малинен назвал капитуляцию ВСУ условием мира на Украине