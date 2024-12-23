https://ria.ru/20241223/usloviya-1990772392.html

В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине

В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 23.12.2024

В Финляндии назвали условия завершения конфликта на Украине

Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:49:00+03:00

2024-12-23T08:49:00+03:00

2024-12-23T10:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Вооруженные силы Украины должны капитулировать для достижения мира, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся", — написал он.По словам Малинена, украинские власти должны согласиться на признание утраты территорий, выслать весь западный военный персонал из страны, сократить размер остатков своей армии и стать нейтральным государством.Во время прямой линии глава государства Владимир Путин заявил, что у России нет предварительных условий для начала переговоров. По словам российского лидера, Москва готова разговаривать даже с Владимиром Зеленским в случае его победы на президентских выборах на Украине. При этом, как подчеркнул Путин, Россия нуждается не во временном перемирии, а в долгосрочном мире с гарантиями для себя и своих граждан.

https://ria.ru/20241222/poslanie-1990706574.html

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в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, владимир путин