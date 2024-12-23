Украинца арестовали в ФРГ по подозрению в поджоге общежития для беженцев
Украинца арестовали по подозрению в трех попытках поджога общежития для беженцев
© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинца арестовали по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры города Штутгарта и полицейского управления города Аалена.
За неделю в общежитии для беженцев в Аалене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошло три пожара. В результате последнего здание пришло в негодность.
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"В ходе расследования возникли подозрения, что ответственность за пожар несет двадцатисемилетний житель общежития для беженцев. Его также подозревают в том, что он устроил другие пожары в этом месте в предыдущие недели. Двадцатисемилетний украинец был арестован полицией рано утром в воскресенье", - сообщают правоохранители.
Сейчас мужчина находится под стражей, говорится в пресс-релизе. Криминальная полиция продолжает расследование.
В результате пожара никто не пострадал, но ущерб оценивают в 200 тысяч евро. Тридцать человек, которые претендовали на получение статуса беженца и проживали в здании, переселили в другие общежития, сообщает немецкий таблоид Bild.
В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован житель общежития.