https://ria.ru/20241223/ukrainets-1990890905.html

Украинца арестовали в ФРГ по подозрению в поджоге общежития для беженцев

Украинца арестовали в ФРГ по подозрению в поджоге общежития для беженцев - РИА Новости, 23.12.2024

Украинца арестовали в ФРГ по подозрению в поджоге общежития для беженцев

Украинца арестовали по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:15:00+03:00

2024-12-23T19:15:00+03:00

2024-12-23T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинца арестовали по подозрению в трех попытках поджога общежития в ФРГ, где проживал он сам и другие беженцы, говорится в совместном пресс-релизе прокуратуры города Штутгарта и полицейского управления города Аалена. За неделю в общежитии для беженцев в Аалене (федеральная земля Баден-Вюртемберг) произошло три пожара. В результате последнего здание пришло в негодность. "В ходе расследования возникли подозрения, что ответственность за пожар несет двадцатисемилетний житель общежития для беженцев. Его также подозревают в том, что он устроил другие пожары в этом месте в предыдущие недели. Двадцатисемилетний украинец был арестован полицией рано утром в воскресенье", - сообщают правоохранители. Сейчас мужчина находится под стражей, говорится в пресс-релизе. Криминальная полиция продолжает расследование. В результате пожара никто не пострадал, но ущерб оценивают в 200 тысяч евро. Тридцать человек, которые претендовали на получение статуса беженца и проживали в здании, переселили в другие общежития, сообщает немецкий таблоид Bild. В ноябре пожар произошел в другом приюте для беженцев в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В результате пострадало минимум 20 человек. По подозрению в поджоге был арестован житель общежития.

https://ria.ru/20241103/germaniya-1981728453.html

https://ria.ru/20240525/germaniya-1948334582.html

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в мире, германия, штутгарт, баден-вюртемберг, bild