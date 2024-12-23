Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации
Сотрудник военкомата на Украине рассказал о плане по количеству мобилизованных
© СоцсетиСотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео
© Соцсети
Сотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на фронт их самих.
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"Ясно, что ставят (планы по мобилизации – ред.). Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количества людей, которое надо мобилизовать", - приводит слова сотрудника военкомата украинский телеканал ТСН.
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По его словам, за невыполнение плана командование грозится отправить воевать самих сотрудников военкоматов.
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"Порой от руководства звучит что-то типа "не сделаем план - поедем все на передок". Именно поедем. Все вместе", - признался сотрудник военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.