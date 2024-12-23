Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990912416.html
Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации
Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации - РИА Новости, 23.12.2024
Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации
Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:18:00+03:00
2024-12-23T23:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981502621_0:30:805:483_1920x0_80_0_0_0f46e032ab90bc5289d07f6f243d14fd.jpg
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на фронт их самих. "Ясно, что ставят (планы по мобилизации – ред.). Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количества людей, которое надо мобилизовать", - приводит слова сотрудника военкомата украинский телеканал ТСН. По его словам, за невыполнение плана командование грозится отправить воевать самих сотрудников военкоматов. "Порой от руководства звучит что-то типа "не сделаем план - поедем все на передок". Именно поедем. Все вместе", - признался сотрудник военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981502621_0:0:805:605_1920x0_80_0_0_c25d10bb5fdd3329f04fdf92d0152aca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации

Сотрудник военкомата на Украине рассказал о плане по количеству мобилизованных

© СоцсетиСотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео
Сотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Соцсети
Сотрудники полиции Украины задерживают мужчину в Ровенской области. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на фронт их самих.
«
"Ясно, что ставят (планы по мобилизации – ред.). Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количества людей, которое надо мобилизовать", - приводит слова сотрудника военкомата украинский телеканал ТСН.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря, 10:32
По его словам, за невыполнение плана командование грозится отправить воевать самих сотрудников военкоматов.
«
"Порой от руководства звучит что-то типа "не сделаем план - поедем все на передок". Именно поедем. Все вместе", - признался сотрудник военкомата.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники военного комиссариата в Киевской области возле автомобиля военнообязанного - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
На Украине начали прибегать к помощи таксистов при мобилизации, пишут СМИ
Вчера, 05:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала