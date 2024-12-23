https://ria.ru/20241223/ukraina-1990912416.html

Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации

Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации - РИА Новости, 23.12.2024

Сотрудник украинского военкомата рассказал о плане по мобилизации

Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:18:00+03:00

2024-12-23T23:18:00+03:00

2024-12-23T23:18:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Сотрудник одного из военкоматов на Украине признался, что есть план по количеству мобилизованных, в случае его невыполнения руководство грозит отправить на фронт их самих. "Ясно, что ставят (планы по мобилизации – ред.). Раньше надо было, чтобы на день была одна повестка или один уклонист, а лучше и то, и то. Вообще плановая цифра зависит от общей цифры, которую спускают по цепочке сверху вниз – количества людей, которое надо мобилизовать", - приводит слова сотрудника военкомата украинский телеканал ТСН. По его словам, за невыполнение плана командование грозится отправить воевать самих сотрудников военкоматов. "Порой от руководства звучит что-то типа "не сделаем план - поедем все на передок". Именно поедем. Все вместе", - признался сотрудник военкомата. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

https://ria.ru/20241223/voenkomaty-1990763481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины