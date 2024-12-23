https://ria.ru/20241223/ukraina-1990908244.html

На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин

На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин - РИА Новости, 23.12.2024

На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин

Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T21:51:00+03:00

2024-12-23T21:51:00+03:00

2024-12-23T21:51:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна "Укроборонпром" и минстратегпрома в связи с поставкой в ВСУ бракованных мин. "Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно, целью которых является нанесение вреда обороноспособности Украины", - говорится в заявлении в адрес СБУ, которое Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.В заявлении он сообщил о фактах поставок украинским военным бракованных мин и просит расследовать это дело по статье "госизмена". Также он заявил, что написал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar. "Подчеркну, что "распилы" снова обнаружили не государственные органы, а журналисты. С минами - еще печальнее. О них были вынуждены заявить сами минометчики. Органы же власти обе схемы последовательно защищают. Включая оборонный комитет Рады", - отметил Шабунин. В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html

https://ria.ru/20241203/rada-1987115403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, укроборонпром, вооруженные силы украины, служба безопасности украины