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На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:51 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/ukraina-1990908244.html
На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин
На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин - РИА Новости, 23.12.2024
На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин
Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T21:51:00+03:00
2024-12-23T21:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
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укроборонпром
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна "Укроборонпром" и минстратегпрома в связи с поставкой в ВСУ бракованных мин. "Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно, целью которых является нанесение вреда обороноспособности Украины", - говорится в заявлении в адрес СБУ, которое Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.В заявлении он сообщил о фактах поставок украинским военным бракованных мин и просит расследовать это дело по статье "госизмена". Также он заявил, что написал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar. "Подчеркну, что "распилы" снова обнаружили не государственные органы, а журналисты. С минами - еще печальнее. О них были вынуждены заявить сами минометчики. Органы же власти обе схемы последовательно защищают. Включая оборонный комитет Рады", - отметил Шабунин. В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241219/es-1990249761.html
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в мире, украина, россия, укроборонпром, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Укроборонпром, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин

На Украине общественники просят СБУ расследовать поставки ВСУ бракованных мин

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна "Укроборонпром" и минстратегпрома в связи с поставкой в ВСУ бракованных мин.
«
"Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно, целью которых является нанесение вреда обороноспособности Украины", - говорится в заявлении в адрес СБУ, которое Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.
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В заявлении он сообщил о фактах поставок украинским военным бракованных мин и просит расследовать это дело по статье "госизмена". Также он заявил, что написал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar.
«
"Подчеркну, что "распилы" снова обнаружили не государственные органы, а журналисты. С минами - еще печальнее. О них были вынуждены заявить сами минометчики. Органы же власти обе схемы последовательно защищают. Включая оборонный комитет Рады", - отметил Шабунин.
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияУкроборонпромВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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