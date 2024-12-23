На Украине потребовали расследовать поставки ВСУ бракованных мин
На Украине общественники просят СБУ расследовать поставки ВСУ бракованных мин
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Глава украинской общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что направил в СБУ заявление с требованием провести расследование в отношении должностных лиц минобороны Украины, концерна "Укроборонпром" и минстратегпрома в связи с поставкой в ВСУ бракованных мин.
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"Прошу внести сведения по факту возможного совершения должностными лицами министерства обороны Украины, концерна "Укроборонпром" и министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ряда умышленных действий, направленных на производство указанных выше боеприпасов, применение которых по назначению невозможно, целью которых является нанесение вреда обороноспособности Украины", - говорится в заявлении в адрес СБУ, которое Шабунин опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*.
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В заявлении он сообщил о фактах поставок украинским военным бракованных мин и просит расследовать это дело по статье "госизмена". Также он заявил, что написал заявление в Нацбюро расследований Украины по поводу расследования переплаты более 90 миллионов евро на закупках оружия у польской компании PHU Lechmar.
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"Подчеркну, что "распилы" снова обнаружили не государственные органы, а журналисты. С минами - еще печальнее. О них были вынуждены заявить сами минометчики. Органы же власти обе схемы последовательно защищают. Включая оборонный комитет Рады", - отметил Шабунин.
В конце ноября госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело после поставок ВСУ бракованных 120-миллиметровых мин. Как ранее сообщал телеканал ТСН, украинские военнослужащие жалуются на некачественную партию мин калибром 120 миллиметров производства госконцерна "Укроборонпром". Позднее украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова сообщила, что "Укроборонпром" поставил ВСУ также партию бракованных мин калибром 82 миллиметра.
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