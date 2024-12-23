https://ria.ru/20241223/ukraina-1990849411.html

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 23.12.2024

В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской, из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в понедельник в украинском РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T16:04:00+03:00

2024-12-23T16:04:00+03:00

2024-12-23T17:02:00+03:00

в мире

украина

киев

донецкая народная республика

денис шмыгаль

дтэк

укрэнерго

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской, из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК в Telegram-канале. "Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.) области - экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении. По информации агентства РБК-Украина, экстренные отключения света также введены в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии.

https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html

украина

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, донецкая народная республика, денис шмыгаль, дтэк, укрэнерго, рбк (медиагруппа)