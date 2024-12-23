https://ria.ru/20241223/ukraina-1990849411.html
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 23.12.2024
В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской, из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в понедельник в украинском РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:04:00+03:00
2024-12-23T16:04:00+03:00
2024-12-23T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Экстренные отключения света введены в ряде областей Украины, в том числе в Киевской, из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК в Telegram-канале. "Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая (подконтрольная Киеву часть ДНР – ред.) области - экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении. По информации агентства РБК-Украина, экстренные отключения света также введены в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской областях. В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90% всей тепловой энергогенерации Украины. Зеленский в июне сообщал, что на Украине уничтожены 9 гигаватт мощностей генерации энергии.
https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киевской и еще нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света