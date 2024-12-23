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В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 23.12.2024
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22:32 23.12.2024 (обновлено: 23:42 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ugroza-1990910744.html
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 23.12.2024
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге в Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:32:00+03:00
2024-12-23T23:42:00+03:00
таганрог
ростовская область
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге в Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА!" - говорится в сообщении.Глава города призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие, следить за оповещениями, и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Также она рекомендовала найти место без окон.
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таганрог, ростовская область, украина, вооруженные силы украины
Таганрог, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников

В Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге в Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
«
"Внимание! Угроза атаки БПЛА!" - говорится в сообщении.
Глава города призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие, следить за оповещениями, и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Также она рекомендовала найти место без окон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
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