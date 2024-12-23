https://ria.ru/20241223/ugroza-1990910744.html
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 23.12.2024
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге в Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T22:32:00+03:00
2024-12-23T22:32:00+03:00
2024-12-23T23:42:00+03:00
таганрог
ростовская область
украина
вооруженные силы украины
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в городе Таганроге в Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале."Внимание! Угроза атаки БПЛА!" - говорится в сообщении.Глава города призвала жителей Таганрога сохранять спокойствие, следить за оповещениями, и по возможности спуститься на нижние этажи или в подвал. Также она рекомендовала найти место без окон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таганрог, ростовская область, украина, вооруженные силы украины
Таганрог, Ростовская область, Украина, Вооруженные силы Украины
В Таганроге объявили угрозу атаки беспилотников
В Таганроге Ростовской области объявили угрозу атаки беспилотников