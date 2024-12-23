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Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2024
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23:07 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tseny-1990911922.html
Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты
Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2024
Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:07:00+03:00
2024-12-23T23:07:00+03:00
курская область
россия
александр хинштейн
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы направить предупреждение руководителям сетевых магазинов, где отмечается рост цен на продовольственные товары. "Я получаю много обращений от жителей о том, что в преддверии Нового года на целый ряд групп продовольственных товаров резко возросли цены. Вчера я переговорил с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максимом Алексеевичем Шаскольским, он ждет сегодня обращение от нас с тем, чтобы направить предостережение и предупреждение руководителям всех основных... всех тех сетевых магазинов, где у нас отмечен резкий рост стоимости. Сегодня до вечера я вас прошу такой проект письма за моей подписью в адрес Максима Алексеевича Шаскольского подготовить, и мы на это должны реагировать", – обратился Хинштейн на заседании правительства региона к врио заместителя губернатора Оксане Крутько. Также Хинштейн назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники для получения дополнительной прибыли. "Попытки уважаемых представителей торговли использовать новогодние праздники... и непростую ситуацию курян в целях извлечения сверхдоходов и дополнительной прибыли - недопустимы, и мы будем применять все предусмотренные законом и не только... ну в рамках закона, конечно же, меры для того, чтобы привести их к пониманию и чувствам. Значит, буду лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться в дальнейшем при работе в Курской области, если они будут продолжать так себя вести", – сообщил Хинштейн. Отдельно врио губернатора региона прокомментировал работу сети магазинов "Светофор", который накануне посетил лично. "Отдельная история связана с торговой сетью "Светофор", но мы ее обсуждать сейчас в этом формате не будем, вернёмся к этому позже, но то, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов", - сообщил он. По словам врио губернатора, он связался с Минпромторгом России, так как ряд системных проблем сети "Светофор" существует и в других регионах. "Это отдельная тема с которой мы будем разбираться и с надзорными, и с правоохранительными органами. Сегодня на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что речь о закрытии сети магазинов "Светофор" не идёт, так как цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.
https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html
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курская область, россия, александр хинштейн, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты

Врио главы Курской области Хинштейн обратится в ФАС из-за роста цен на продукты

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы направить предупреждение руководителям сетевых магазинов, где отмечается рост цен на продовольственные товары.
«
"Я получаю много обращений от жителей о том, что в преддверии Нового года на целый ряд групп продовольственных товаров резко возросли цены. Вчера я переговорил с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максимом Алексеевичем Шаскольским, он ждет сегодня обращение от нас с тем, чтобы направить предостережение и предупреждение руководителям всех основных... всех тех сетевых магазинов, где у нас отмечен резкий рост стоимости. Сегодня до вечера я вас прошу такой проект письма за моей подписью в адрес Максима Алексеевича Шаскольского подготовить, и мы на это должны реагировать", – обратился Хинштейн на заседании правительства региона к врио заместителя губернатора Оксане Крутько.
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Также Хинштейн назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники для получения дополнительной прибыли.
"Попытки уважаемых представителей торговли использовать новогодние праздники... и непростую ситуацию курян в целях извлечения сверхдоходов и дополнительной прибыли - недопустимы, и мы будем применять все предусмотренные законом и не только... ну в рамках закона, конечно же, меры для того, чтобы привести их к пониманию и чувствам. Значит, буду лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться в дальнейшем при работе в Курской области, если они будут продолжать так себя вести", – сообщил Хинштейн.
Отдельно врио губернатора региона прокомментировал работу сети магазинов "Светофор", который накануне посетил лично.
"Отдельная история связана с торговой сетью "Светофор", но мы ее обсуждать сейчас в этом формате не будем, вернёмся к этому позже, но то, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов", - сообщил он.
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По словам врио губернатора, он связался с Минпромторгом России, так как ряд системных проблем сети "Светофор" существует и в других регионах.
"Это отдельная тема с которой мы будем разбираться и с надзорными, и с правоохранительными органами. Сегодня на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что речь о закрытии сети магазинов "Светофор" не идёт, так как цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.
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11 декабря, 16:00
 
Курская областьРоссияАлександр ХинштейнМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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