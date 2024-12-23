Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты
Врио главы Курской области Хинштейн обратится в ФАС из-за роста цен на продукты
© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы направить предупреждение руководителям сетевых магазинов, где отмечается рост цен на продовольственные товары.
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"Я получаю много обращений от жителей о том, что в преддверии Нового года на целый ряд групп продовольственных товаров резко возросли цены. Вчера я переговорил с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максимом Алексеевичем Шаскольским, он ждет сегодня обращение от нас с тем, чтобы направить предостережение и предупреждение руководителям всех основных... всех тех сетевых магазинов, где у нас отмечен резкий рост стоимости. Сегодня до вечера я вас прошу такой проект письма за моей подписью в адрес Максима Алексеевича Шаскольского подготовить, и мы на это должны реагировать", – обратился Хинштейн на заседании правительства региона к врио заместителя губернатора Оксане Крутько.
Также Хинштейн назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники для получения дополнительной прибыли.
"Попытки уважаемых представителей торговли использовать новогодние праздники... и непростую ситуацию курян в целях извлечения сверхдоходов и дополнительной прибыли - недопустимы, и мы будем применять все предусмотренные законом и не только... ну в рамках закона, конечно же, меры для того, чтобы привести их к пониманию и чувствам. Значит, буду лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться в дальнейшем при работе в Курской области, если они будут продолжать так себя вести", – сообщил Хинштейн.
Отдельно врио губернатора региона прокомментировал работу сети магазинов "Светофор", который накануне посетил лично.
"Отдельная история связана с торговой сетью "Светофор", но мы ее обсуждать сейчас в этом формате не будем, вернёмся к этому позже, но то, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов", - сообщил он.
По словам врио губернатора, он связался с Минпромторгом России, так как ряд системных проблем сети "Светофор" существует и в других регионах.
"Это отдельная тема с которой мы будем разбираться и с надзорными, и с правоохранительными органами. Сегодня на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора", - сообщил Хинштейн.
Он добавил, что речь о закрытии сети магазинов "Светофор" не идёт, так как цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.
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