https://ria.ru/20241223/tseny-1990911922.html

Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты

Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты - РИА Новости, 23.12.2024

Власти Курской области обратятся в ФАС из-за роста цен на продукты

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:07:00+03:00

2024-12-23T23:07:00+03:00

2024-12-23T23:07:00+03:00

курская область

россия

александр хинштейн

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КУРСК, 23 дек – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости подготовить проект письма в Федеральную антимонопольную службу с обращением, чтобы направить предупреждение руководителям сетевых магазинов, где отмечается рост цен на продовольственные товары. "Я получаю много обращений от жителей о том, что в преддверии Нового года на целый ряд групп продовольственных товаров резко возросли цены. Вчера я переговорил с руководителем Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации Максимом Алексеевичем Шаскольским, он ждет сегодня обращение от нас с тем, чтобы направить предостережение и предупреждение руководителям всех основных... всех тех сетевых магазинов, где у нас отмечен резкий рост стоимости. Сегодня до вечера я вас прошу такой проект письма за моей подписью в адрес Максима Алексеевича Шаскольского подготовить, и мы на это должны реагировать", – обратился Хинштейн на заседании правительства региона к врио заместителя губернатора Оксане Крутько. Также Хинштейн назвал недопустимыми попытки использовать предстоящие праздники для получения дополнительной прибыли. "Попытки уважаемых представителей торговли использовать новогодние праздники... и непростую ситуацию курян в целях извлечения сверхдоходов и дополнительной прибыли - недопустимы, и мы будем применять все предусмотренные законом и не только... ну в рамках закона, конечно же, меры для того, чтобы привести их к пониманию и чувствам. Значит, буду лично разговаривать с основными руководителями сетевых компаний и объяснять им, с каким сложностями им предстоит сталкиваться в дальнейшем при работе в Курской области, если они будут продолжать так себя вести", – сообщил Хинштейн. Отдельно врио губернатора региона прокомментировал работу сети магазинов "Светофор", который накануне посетил лично. "Отдельная история связана с торговой сетью "Светофор", но мы ее обсуждать сейчас в этом формате не будем, вернёмся к этому позже, но то, что я увидел в открытой продаже в этой сети, меня просто повергло в ужас и шок... Я такого не видел честно сказать нигде. Залежи сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов", - сообщил он. По словам врио губернатора, он связался с Минпромторгом России, так как ряд системных проблем сети "Светофор" существует и в других регионах. "Это отдельная тема с которой мы будем разбираться и с надзорными, и с правоохранительными органами. Сегодня на место выходят туда коллеги из прокуратуры и Роспотребнадзора", - сообщил Хинштейн. Он добавил, что речь о закрытии сети магазинов "Светофор" не идёт, так как цены там значительно ниже, чем в основных торговых сетях.

https://ria.ru/20240808/kursk-1965004067.html

https://ria.ru/20241209/hinshtejn-1988094483.html

https://ria.ru/20241211/hinshtejn-1988625861.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, александр хинштейн, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)