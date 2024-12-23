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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.12.2024
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12:21 23.12.2024 (обновлено: 12:26 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tsentr-1990802326.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 23.12.2024
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:21:00+03:00
2024-12-23T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Лысовка, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики."Отразили 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro и две "Казак", восемь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

ВСУ за сутки потеряли до 610 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 13 контратак ВСУ, противник потерял до 610 военнослужащих и два танка, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной, пехотной и семи механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Лысовка, Шевченко, Даченское, Новооленовка и Новотроицкое Донецкой Народной Республики.
"Отразили 13 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro и две "Казак", восемь автомобилей, 152-мм гаубицу "Мста-Б", 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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