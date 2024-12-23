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СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо - РИА Новости, 23.12.2024
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04:36 23.12.2024 (обновлено: 04:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tryudo-1990761753.html
СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо
СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо
Свыше трети депутатов Либеральной партии Канады, заседающих в парламенте, хотят, чтобы премьер страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T04:36:00+03:00
2024-12-23T04:44:00+03:00
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Свыше трети депутатов Либеральной партии Канады, заседающих в парламенте, хотят, чтобы премьер страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источники. "Более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост лидера партии во время заседания крупнейшего регионального собрания партии", - говорится в сообщении. По информации телеканала, лишь 21 депутат от возглавляемой Трюдо партии высказал такое мнение публично. Согласно информации на сайте Палаты общин, всего в канадском парламенте заседают 153 депутата из Либеральной партии. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх ранее призвал Трюдо уйти в отставку, заявив, что его правительство неспособно справиться с ключевыми вызовами, стоящими перед государством, а также анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html
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в мире, канада, джастин трюдо
В мире, Канада, Джастин Трюдо
СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо

CBC: более трети депутатов Либеральной партии Канады требуют отставки Трюдо

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкДжастин Трюдо
Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Джастин Трюдо. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Свыше трети депутатов Либеральной партии Канады, заседающих в парламенте, хотят, чтобы премьер страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источники.
"Более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост лидера партии во время заседания крупнейшего регионального собрания партии", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Трамп предложил Трюдо включить Канаду в состав США, пишет Fox News
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По информации телеканала, лишь 21 депутат от возглавляемой Трюдо партии высказал такое мнение публично.
Согласно информации на сайте Палаты общин, всего в канадском парламенте заседают 153 депутата из Либеральной партии.
Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх ранее призвал Трюдо уйти в отставку, заявив, что его правительство неспособно справиться с ключевыми вызовами, стоящими перед государством, а также анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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В миреКанадаДжастин Трюдо
 
 
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