https://ria.ru/20241223/tryudo-1990761753.html

СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо

СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо - РИА Новости, 23.12.2024

СМИ: более трети депутатов Либеральной партии Канады хотят ухода Трюдо

Свыше трети депутатов Либеральной партии Канады, заседающих в парламенте, хотят, чтобы премьер страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии, сообщает... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T04:36:00+03:00

2024-12-23T04:36:00+03:00

2024-12-23T04:44:00+03:00

в мире

канада

джастин трюдо

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Свыше трети депутатов Либеральной партии Канады, заседающих в парламенте, хотят, чтобы премьер страны Джастин Трюдо ушел с поста лидера партии, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источники. "Более 50 депутатов от Либеральной партии пришли к единому мнению, что Джастин Трюдо должен покинуть пост лидера партии во время заседания крупнейшего регионального собрания партии", - говорится в сообщении. По информации телеканала, лишь 21 депутат от возглавляемой Трюдо партии высказал такое мнение публично. Согласно информации на сайте Палаты общин, всего в канадском парламенте заседают 153 депутата из Либеральной партии. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх ранее призвал Трюдо уйти в отставку, заявив, что его правительство неспособно справиться с ключевыми вызовами, стоящими перед государством, а также анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании Палаты общин.

https://ria.ru/20241203/tramp-1987013513.html

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в мире, канада, джастин трюдо