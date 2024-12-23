https://ria.ru/20241223/trevoga-1990764192.html

В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы

В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024

В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы

Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T05:47:00+03:00

2024-12-23T05:47:00+03:00

2024-12-23T05:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

хмельницкая область

россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучала с 2.14 мск. Тревога в области отменена в 5.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241223/vzryvy-1990758134.html

https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html

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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины