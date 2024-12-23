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В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/trevoga-1990764192.html
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы
Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T05:47:00+03:00
2024-12-23T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
хмельницкая область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области. "Хмельницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучала с 2.14 мск. Тревога в области отменена в 5.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241223/vzryvy-1990758134.html
https://ria.ru/20241222/rogov-1990736819.html
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хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области вновь прогремели взрывы

СМИ сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Alex BabenkoСотрудник МЧС Украины
Сотрудник МЧС Украины - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Сотрудник МЧС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Повторные взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе Староконстантинове Хмельницкой области.
Саперы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
В Полтавской области прогремели взрывы
02:46
"Хмельницкая область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в Хмельницкой области звучала с 2.14 мск. Тревога в области отменена в 5.30 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Рогов рассказал о захлебнувшихся в Запорожской области украинских атаках
Вчера, 20:24
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкая областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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