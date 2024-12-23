https://ria.ru/20241223/tramp-1990870983.html
NYT: кандидат в замминистра обороны по закупкам был против помощи Киеву
NYT: кандидат в замминистра обороны по закупкам был против помощи Киеву - РИА Новости, 23.12.2024
NYT: кандидат в замминистра обороны по закупкам был против помощи Киеву
Бывший сотрудник административно-бюджетного управления Белого дома Майкл Даффи, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост заместителя... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:59:00+03:00
2024-12-23T17:59:00+03:00
2024-12-23T18:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Бывший сотрудник административно-бюджетного управления Белого дома Майкл Даффи, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению, в 2019 году попросил Пентагон заморозить поставку военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов, пишет газета New York Times. Трамп сообщил о выдвижении Даффи в социальной сети Truth Social в воскресенье. "(В 2019 году - ред.) именно Даффи обратился в Пентагон с запросом о заморозке запланированной военной помощи Киеву в размере 250 миллионов долларов", - говорится в публикации. Как отмечает газета, обращение Даффи в Пентагон было сделано после после телефонного разговора Трампа, на тот момент занимавшего пост вице-президента США, с Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля 2019 года, с которым была связана суть первого импичмента Трампа. В этом разговоре Трамп, как утверждали демократы, оказал давление на Зеленского, чтобы Украина инициировала расследование против Хантера Байдена, сына президента Джо Байдена, который в то время был основным политическим конкурентом Трампа на выборах 2020 года. Хантер Байден в период работы в украинской газовой компании Burisma оказался под пристальным вниманием из-за подозрений в коррупции. Джо Байден, будучи вице-президентом США, требовал увольнения украинского прокурора Виктора Шокина, который якобы расследовал деятельность Burisma. Байден утверждал, что это было частью антикоррупционной политики, поддержанной США и международными организациями, но критики видели в этом конфликт интересов.
https://ria.ru/20241116/ssha-1984188375.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Хантер Байден, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
NYT: кандидат в замминистра обороны по закупкам был против помощи Киеву
Кандидат Трампа в замминистра обороны по закупкам выступал против помощи Киеву