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Financial Times предрекла нестабильность в G7 при Трампе - РИА Новости, 23.12.2024
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16:42 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tramp-1990854619.html
Financial Times предрекла нестабильность в G7 при Трампе
Financial Times предрекла нестабильность в G7 при Трампе - РИА Новости, 23.12.2024
Financial Times предрекла нестабильность в G7 при Трампе
Возвращение выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:42:00+03:00
2024-12-23T16:42:00+03:00
в мире
сша
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германия
дональд трамп
илон маск
g7
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возвращение выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман. "Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - говорится в публикации. Как отмечает колумнист, вместо того, чтобы пытаться помочь правительствам своих союзников, Трамп и американский предприниматель Илон Маск, похоже, получают удовольствие от "нагнетания боли". "Республиканцам... особенно нравится травить... лидеров, таких как (премьер Канады Джастин) Трюдо, (канцлер ФРГ Олаф) Шольц и (премьер Великобритании Кир) Стармер", - написал Рахман. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января. Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.
https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html
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в мире, сша, канада, германия, дональд трамп, илон маск, g7
В мире, США, Канада, Германия, Дональд Трамп, Илон Маск, G7
Financial Times предрекла нестабильность в G7 при Трампе

Возвращение Трампа в Белый дом может создать атмосферу нестабильности в G7

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возвращение выигравшего выборы президента в США Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7, пишет колумнист газеты Financial Times Гидеон Рахман.
"Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, вероятно, будет способствовать созданию атмосферы политической нестабильности во всех странах G7", - говорится в публикации.
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Как отмечает колумнист, вместо того, чтобы пытаться помочь правительствам своих союзников, Трамп и американский предприниматель Илон Маск, похоже, получают удовольствие от "нагнетания боли".
"Республиканцам... особенно нравится травить... лидеров, таких как (премьер Канады Джастин) Трюдо, (канцлер ФРГ Олаф) Шольц и (премьер Великобритании Кир) Стармер", - написал Рахман.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Во время своего первого президентского срока Трамп проводил произраильский курс. Например, он признал суверенитет Израиля над Иерусалимом и Голанскими высотами, вывел из оборота термин "оккупация" применительно к Западному берегу реки Иордан, прекратил критику израильской поселенческой деятельности. В то время примеру Трампа не последовала ни одна другая страна.
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В миреСШАКанадаГерманияДональд ТрампИлон МаскG7
 
 
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