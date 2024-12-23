https://ria.ru/20241223/tramp-1990790907.html

Трамп назначил экс-футболиста главой совета по цифровым активам

Трамп назначил экс-футболиста главой совета по цифровым активам - РИА Новости, 23.12.2024

Трамп назначил экс-футболиста главой совета по цифровым активам

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего американского футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении бывшего американского футболиста Бо Хайнса на должность исполнительного директора президентского совета по цифровым активам. "Бо Хайнс будет исполнительным директором президентского совета помощников по цифровым валютам ("Криптосовет"), новой консультативной группы, состоящей из светил криптоиндустрии и возглавляемой нашим криптоцарем Дэвидом Саксом", - говорится в заявлении, распространенном командой Трампа. В новой должности Хайнс, которому 29 лет, будет работать с Саксом над такими задачами, как "стимулирование инноваций и роста в сфере цифровых активов, а также обеспечение лидеров отрасли необходимыми для достижения успеха ресурсами". Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимости биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с действующей администрацией президента Джо Байдена.

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технологии, сша, дональд трамп, джо байден, в мире