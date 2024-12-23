https://ria.ru/20241223/tramp-1990773955.html

СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы

СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы - РИА Новости, 23.12.2024

СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы

Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:14:00+03:00

2024-12-23T09:14:00+03:00

2024-12-23T10:54:00+03:00

в мире

сша

аляска

дональд трамп

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году, сообщило издание The Guardian."Он был великим президентом, мы вернем название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает", — привела газета заявление будущего главы американского государства.Отмечается, что с 1917 по 2015 год гора официально уже носила название в честь Мак-Кинли, но бывший президент США Барак Обама вернул ей старое индейское наименование.В декабре Трамп также заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Кроме того, он вновь затронул тему покупки Гренландии.

https://ria.ru/20241223/tramp-1990768571.html

https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, аляска, дональд трамп, барак обама