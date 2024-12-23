https://ria.ru/20241223/tramp-1990773955.html
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы
Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:14:00+03:00
2024-12-23T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году, сообщило издание The Guardian."Он был великим президентом, мы вернем название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает", — привела газета заявление будущего главы американского государства.Отмечается, что с 1917 по 2015 год гора официально уже носила название в честь Мак-Кинли, но бывший президент США Барак Обама вернул ей старое индейское наименование.В декабре Трамп также заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Кроме того, он вновь затронул тему покупки Гренландии.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990768571.html
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в мире, сша, аляска, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Барак Обама
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы
The Guardian: Трамп пообещал переименовать самую высокую гору США