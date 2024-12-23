Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 23.12.2024 (обновлено: 10:54 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tramp-1990773955.html
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы
Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:14:00+03:00
2024-12-23T10:54:00+03:00
в мире
сша
аляска
дональд трамп
барак обама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году, сообщило издание The Guardian."Он был великим президентом, мы вернем название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает", — привела газета заявление будущего главы американского государства.Отмечается, что с 1917 по 2015 год гора официально уже носила название в честь Мак-Кинли, но бывший президент США Барак Обама вернул ей старое индейское наименование.В декабре Трамп также заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Кроме того, он вновь затронул тему покупки Гренландии.
https://ria.ru/20241223/tramp-1990768571.html
https://ria.ru/20241222/tramp-1990747934.html
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3b295963d1c7f7071abc5191a89d2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аляска, дональд трамп, барак обама
В мире, США, Аляска, Дональд Трамп, Барак Обама
СМИ узнали о намерении Трампа отменить одно из решений Обамы

The Guardian: Трамп пообещал переименовать самую высокую гору США

© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дональд Трамп собирается вернуть горе Денали, расположенной в Аляске, название в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли, которого убили в 1901 году, сообщило издание The Guardian.
"Он был великим президентом, мы вернем название горы Мак-Кинли, потому что я думаю, что он этого заслуживает", — привела газета заявление будущего главы американского государства.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто
08:03
Отмечается, что с 1917 по 2015 год гора официально уже носила название в честь Мак-Кинли, но бывший президент США Барак Обама вернул ей старое индейское наименование.
В декабре Трамп также заявлял, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Кроме того, он вновь затронул тему покупки Гренландии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп пообещал, что в США будут признавать только два пола
Вчера, 22:34
 
В миреСШААляскаДональд ТрампБарак Обама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала