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Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.12.2024
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08:03 23.12.2024 (обновлено: 08:04 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tramp-1990768571.html
Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто
Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 23.12.2024
Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто
Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в посредниках для попыток урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T08:03:00+03:00
2024-12-23T08:04:00+03:00
в мире
венгрия
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в посредниках для попыток урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Если и нужен посредник, то у обеих или всех трех сторон должно быть согласие и общее желание иметь кого-то в качестве посредника, чего я сейчас не вижу. С другой стороны, я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках", - сказал Сийярто.Комментируя возможность выступления вегнерского премьера Виктора Орбана в качестве посредника между Путиным, Трампом и Зеленским, Сийярто задался вопросом, почему бы Трампу не связаться напрямую с президентом РФ или Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20241223/zvonok-1990761921.html
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в мире, венгрия, дональд трамп
В мире, Венгрия, Дональд Трамп
Трампу не нужны посредники для урегулирования на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Трампу не нужны посредники в урегулировании украинского кризиса

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ООН, 23 дек – РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп не нуждается в посредниках для попыток урегулирования конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Если и нужен посредник, то у обеих или всех трех сторон должно быть согласие и общее желание иметь кого-то в качестве посредника, чего я сейчас не вижу. С другой стороны, я знаю, или мне кажется, что я знаю президента Трампа как того, кто не нуждается ни в каких посредниках", - сказал Сийярто.
Комментируя возможность выступления вегнерского премьера Виктора Орбана в качестве посредника между Путиным, Трампом и Зеленским, Сийярто задался вопросом, почему бы Трампу не связаться напрямую с президентом РФ или Владимиром Зеленским.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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