Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию
Трамп назвал владение Гренландией абсолютной необходимостью для США
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, которая владеет этим островом.
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"В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам он подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи там назвали абсурдной.
Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.
Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
В воскресенье Трамп заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Ранее журнал Newsweek сообщал, что избранный президент предложил Канаде и Мексике войти в состав США вместо того, чтобы продолжать субсидирование этих стран.
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