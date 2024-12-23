https://ria.ru/20241223/tramp-1990764727.html

Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию

Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию - РИА Новости, 23.12.2024

Трамп снова заявил о необходимости для США приобрести Гренландию

Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию, таким образом он прокомментировал свое... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T06:04:00+03:00

2024-12-23T06:04:00+03:00

2024-12-23T09:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США получить в собственность Гренландию, таким образом он прокомментировал свое решение назначить нового американского посла в Дании, которая владеет этим островом."В целях национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки полагают, что владение Гренландией и контроль над ней являются абсолютной необходимостью", — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Он добавил, что выдвинутый им кандидат на должность посла в Дании, экс-посол США в Швеции и предприниматель Кен Хауэри, "прекрасно справится с тем, чтобы представлять интересы США".В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Позднее сам он подтвердил, что интересовался этим вопросом "стратегически". При этом в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи там назвали абсурдной. Бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC в августе 2020 года заявил, что Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию.Гренландия до 1953 года являлась колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.В воскресенье Трамп заявил, что потребует быстрого возвращения Панамского канала в американскую собственность из-за высоких тарифов на проход через него. Ранее журнал Newsweek сообщал, что избранный президент предложил Канаде и Мексике войти в состав США вместо того, чтобы продолжать субсидирование этих стран.

https://ria.ru/20241125/tramp-1985497314.html

https://ria.ru/20241223/vozvraschenie-1990759864.html

https://ria.ru/20241031/nato-1981038063.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп