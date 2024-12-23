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Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США - РИА Новости, 23.12.2024
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01:43 23.12.2024 (обновлено: 05:42 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tramp-1990756701.html
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США - РИА Новости, 23.12.2024
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны, следует из... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T01:43:00+03:00
2024-12-23T05:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны, следует из распространенного заявления будущего главы государства."Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим", — говорится в сообщении Трампа. Он добавил, что Файнберг — это "чрезвычайно успешный" бизнесмен, который ранее возглавлял группу советников по разведке при первой администрации Трампа. Файнберг является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241222/tramp-1990666248.html
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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост замминистра обороны США

Трамп выдвинул миллиардера Файнберга на пост заместителя министра обороны США

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении американского миллиардера Стивена Файнберга на пост заместителя министра обороны, следует из распространенного заявления будущего главы государства.
"Стивен Файнберг будет служить в качестве заместителя министра обороны и поможет сделать Пентагон снова великим", — говорится в сообщении Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Трамп предложил на пост посла США в Италии миллиардера-ресторатора
Вчера, 03:03
Он добавил, что Файнберг — это "чрезвычайно успешный" бизнесмен, который ранее возглавлял группу советников по разведке при первой администрации Трампа.
Файнберг является основателем и главой инвестиционной компании Cerberus Capital Management. Его состояние оценивается в 4,8 миллиарда долларов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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