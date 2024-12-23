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Назван ключевой для Европы товар российского экспорта

Назван ключевой для Европы товар российского экспорта - РИА Новости, 23.12.2024

Назван ключевой для Европы товар российского экспорта

Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T02:17:00+03:00

2024-12-23T02:17:00+03:00

2024-12-23T02:17:00+03:00

экономика

польша

европа

россия

константин лебедев

удобрения

минеральные удобрения

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.Он напомнил, что многие страны продолжают закупать российские удобрения, а Польша и вовсе вышла на рекордный уровень поставок. Это ставит под сомнение искренность политических заявлений о желании снизить зависимость от России.Дело в том, что Польша – аграрная страна, один из лидеров по объему произведенной сельхозпродукции на европейском рынке. Ей необходимы стабильные поставки, чтобы удержать урожайность и поддержать не только своих фермеров, но и в целом европейский рынок продовольствия."И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай", — заключил Лебедев.

https://ria.ru/20240607/pretendenty-1951188428.html

польша

европа

россия

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экономика, польша, европа, россия, константин лебедев, удобрения, минеральные удобрения