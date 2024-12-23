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Назван ключевой для Европы товар российского экспорта - РИА Новости, 23.12.2024
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02:17 23.12.2024
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Назван ключевой для Европы товар российского экспорта
Назван ключевой для Европы товар российского экспорта - РИА Новости, 23.12.2024
Назван ключевой для Европы товар российского экспорта
Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T02:17:00+03:00
2024-12-23T02:17:00+03:00
экономика
польша
европа
россия
константин лебедев
удобрения
минеральные удобрения
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.Он напомнил, что многие страны продолжают закупать российские удобрения, а Польша и вовсе вышла на рекордный уровень поставок. Это ставит под сомнение искренность политических заявлений о желании снизить зависимость от России.Дело в том, что Польша – аграрная страна, один из лидеров по объему произведенной сельхозпродукции на европейском рынке. Ей необходимы стабильные поставки, чтобы удержать урожайность и поддержать не только своих фермеров, но и в целом европейский рынок продовольствия."И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай", — заключил Лебедев.
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экономика, польша, европа, россия, константин лебедев, удобрения, минеральные удобрения
Экономика, Польша, Европа, Россия, Константин Лебедев, удобрения, Минеральные удобрения
Назван ключевой для Европы товар российского экспорта

Профессор Лебедев: ключевым товаром российского экспорта в ЕС стали удобрения

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТаманский терминал навалочных грузов
Таманский терминал навалочных грузов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Политическая риторика не является для европейских стран помехой для продолжения закупок товаров российского экспорта, ключевое место среди которых занимают не нефть и газ, а удобрения, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.
Он напомнил, что многие страны продолжают закупать российские удобрения, а Польша и вовсе вышла на рекордный уровень поставок. Это ставит под сомнение искренность политических заявлений о желании снизить зависимость от России.
Дело в том, что Польша – аграрная страна, один из лидеров по объему произведенной сельхозпродукции на европейском рынке. Ей необходимы стабильные поставки, чтобы удержать урожайность и поддержать не только своих фермеров, но и в целом европейский рынок продовольствия.
"И, наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай", — заключил Лебедев.
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ЭкономикаПольшаЕвропаРоссияКонстантин ЛебедевудобренияМинеральные удобрения
 
 
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