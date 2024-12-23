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В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором - РИА Новости, 23.12.2024
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15:58 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/tobolsk-1990847326.html
В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором
В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором - РИА Новости, 23.12.2024
В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором
Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:58:00+03:00
2024-12-23T15:58:00+03:00
происшествия
тобольск
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". "Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уточнили в СУСК, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20241220/bryansk-1990521394.html
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происшествия, тобольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тобольск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором

В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где дети отравились парами хлора

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".
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"Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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ПроисшествияТобольскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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