https://ria.ru/20241223/tobolsk-1990847326.html

В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором

В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором - РИА Новости, 23.12.2024

В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором

Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:58:00+03:00

2024-12-23T15:58:00+03:00

2024-12-23T15:58:00+03:00

происшествия

тобольск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора". "Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Как уточнили в СУСК, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20241220/bryansk-1990521394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тобольск, россия, следственный комитет россии (ск рф)