В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где люди отравились хлором
В Тобольске задержали владельца базы отдыха, где дети отравились парами хлора
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 дек - РИА Новости. Владелец базы отдыха в Тобольске, где парами хлора отравились 16 детей и двое взрослых, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, после посещения бассейна на базе отдыха в Тобольске две женщины, а также 16 детей в возрасте от 9 до 11 лет и один ребенок в возрасте трех месяцев почувствовали недомогание, что проявилось в кашле, покраснении глаз и кожи, а также тошноте. В результате пострадавшие были госпитализированы в больницу с предварительным диагнозом "отравление парами хлора".
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"Предъявлено обвинение владельцу базы отдыха, где произошло отравление детей парами хлора в бассейне… В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в СУСК, мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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