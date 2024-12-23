https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html

Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 23.12.2024

Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

Иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не справляется с погодными условиями региона, рассказал РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T07:15:00+03:00

2024-12-23T07:15:00+03:00

2024-12-23T07:17:00+03:00

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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не справляется с погодными условиями региона, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Ара". "Их техника не рассчитана, во-первых, по весу, она очень тяжелая. Во-вторых, она не рассчитана для наших дорог, она в грязи очень сильно быстро утопает, шасси у нее слабое, рвется. Она очень сильно привередливая по электронной части. Наше все механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело и полностью машина вышла из строя и нужны иностранные специалисты, дабы ее восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды все восстанавливается, все делается", - рассказал замкомандира, комментируя использование ВСУ иностранной техники в боях за Часов Яр.

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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф