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Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 23.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 23.12.2024 (обновлено: 07:17 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 23.12.2024
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр
Иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не справляется с погодными условиями региона, рассказал РИА Новости замкомандира... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T07:15:00+03:00
2024-12-23T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не справляется с погодными условиями региона, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Ара". "Их техника не рассчитана, во-первых, по весу, она очень тяжелая. Во-вторых, она не рассчитана для наших дорог, она в грязи очень сильно быстро утопает, шасси у нее слабое, рвется. Она очень сильно привередливая по электронной части. Наше все механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело и полностью машина вышла из строя и нужны иностранные специалисты, дабы ее восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды все восстанавливается, все делается", - рассказал замкомандира, комментируя использование ВСУ иностранной техники в боях за Часов Яр.
https://ria.ru/20241223/raschet-1990762539.html
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часов яр, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр

Боец ВС России заявил, что техника ВСУ не справляется с погодными условиями

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 23 дек - РИА Новости. Иностранная техника, которую ВСУ используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не справляется с погодными условиями региона, рассказал РИА Новости замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда "Оскол" добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг", с позывным "Ара".
"Их техника не рассчитана, во-первых, по весу, она очень тяжелая. Во-вторых, она не рассчитана для наших дорог, она в грязи очень сильно быстро утопает, шасси у нее слабое, рвется. Она очень сильно привередливая по электронной части. Наше все механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело и полностью машина вышла из строя и нужны иностранные специалисты, дабы ее восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды все восстанавливается, все делается", - рассказал замкомандира, комментируя использование ВСУ иностранной техники в боях за Часов Яр.
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Расчет РСЗО "Град" ударил по скоплению пехоты ВСУ в ДНР
05:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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