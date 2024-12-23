Рейтинг@Mail.ru
СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 23.12.2024 (обновлено: 09:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svr-1990775764.html
СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье
СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье - РИА Новости, 23.12.2024
СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье
Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:42:00+03:00
2024-12-23T09:44:00+03:00
в мире
молдавия
россия
брюссель
майя санду
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В СВР отметили, что Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. "В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе", - говорится в сообщении. Ситуация в Молдавии вызывает вопросы наблюдателей, добавили в пресс-бюро. "Многие наблюдатели задаются вопросом - сколько еще молдавский народ, среди которого, кстати, немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году, будет терпеть опыты над собой, проводимые гражданкой Румынии Санду?" - отмечает СВР.
https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774332.html
молдавия
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55530e8ca0c3479aeaba5232db14c911.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Брюссель, Майя Санду, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз
СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье

СВР: никто не может гарантировать, что Санду не попытается развязать войну в ПМР

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В СВР отметили, что Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.
"В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе", - говорится в сообщении.
Ситуация в Молдавии вызывает вопросы наблюдателей, добавили в пресс-бюро.
"Многие наблюдатели задаются вопросом - сколько еще молдавский народ, среди которого, кстати, немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году, будет терпеть опыты над собой, проводимые гражданкой Румынии Санду?" - отмечает СВР.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
СВР: Санду потребовала подготовить захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье
09:23
 
В миреМолдавияРоссияБрюссельМайя СандуСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала