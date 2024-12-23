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СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье

СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье - РИА Новости, 23.12.2024

СВР: нет гарантий, что Санду не развяжет войну в Приднестровье

Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:42:00+03:00

2024-12-23T09:42:00+03:00

2024-12-23T09:44:00+03:00

в мире

молдавия

россия

брюссель

майя санду

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

евросоюз

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В СВР отметили, что Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе. "В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе", - говорится в сообщении. Ситуация в Молдавии вызывает вопросы наблюдателей, добавили в пресс-бюро. "Многие наблюдатели задаются вопросом - сколько еще молдавский народ, среди которого, кстати, немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году, будет терпеть опыты над собой, проводимые гражданкой Румынии Санду?" - отмечает СВР.

https://ria.ru/20241223/moldaviya-1990774332.html

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в мире, молдавия, россия, брюссель, майя санду, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз