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Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО - РИА Новости, 23.12.2024
Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в приграничных регионах, будут получать выплаты наравне с участниками специальной военной операции, сообщил глава... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:31:00+03:00
2024-12-23T17:31:00+03:00
2024-12-23T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Военнослужащие, выполняющие боевые задачи в приграничных регионах, будут получать выплаты наравне с участниками специальной военной операции, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Соответствующие документы подготовлены и подписаны", — сказал премьер.На эту проблему на прошлой неделе во время прямой линии президента указал военкор Первого канала Дмитрий Кулько. Он сообщил, что бойцы, которые освобождают Курскую область, имеют статус участников контртеррористической операции, а не СВО. По этому признаку они получают денежное довольствие 42 тысячи рублей в месяц вместо 210 тысяч, хотя находятся на передовой.Владимир Путин признал, что это для него неожиданная информация, и пообещал, что ситуация будет исправлена. Бойцы получат все полагающиеся им выплаты в полном объеме, их пересчитают задним числом, подчеркнул президент.
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курская область, россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Курская область, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО
Военные в Курской области получат выплаты наравне с участниками СВО