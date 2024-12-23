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ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:25:00+03:00
2024-12-23T12:25:00+03:00
2024-12-23T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Кроме того, средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ