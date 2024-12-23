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ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 23.12.2024 (обновлено: 13:17 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990803060.html
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ
Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:25:00+03:00
2024-12-23T13:17:00+03:00
россия
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Кроме того, средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html
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россия, украина, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ

ВС РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре аэродромов и складам ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны.
«
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — уточнили в ведомстве.
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Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.
Кроме того, средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
  • 650 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 38 355 беспилотных летательных аппаратов;
  • 590 зенитных ракетных комплексов;
  • 19 961 танк и другие боевые бронированные машины;
  • 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня;
  • 19 953 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 29 452 единицы специальной военной автомобильной техники.
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