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ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ

ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

ВС России нанесли удар по аэродромам и складам ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины и склады хранения ударных беспилотников, сообщило Минобороны."Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах", — уточнили в ведомстве.Удары наносили силы оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск.Кроме того, средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, вооруженные силы украины