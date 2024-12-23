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Бойцы "Днепра" отразили контратаку ВСУ

Бойцы "Днепра" отразили контратаку ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

Бойцы "Днепра" отразили контратаку ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 45 военных, 152 мм орудие Д-20 РИА Новости, 23.12.2024

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 45 военных, 152 мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нововандреевка, Лобковое, Нетерянка Запорожской области и Михайловка Херсонской области. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли до 45-ти военнослужащих, три автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность