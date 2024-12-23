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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность