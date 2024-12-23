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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:20:00+03:00
2024-12-23T12:20:00+03:00
2024-12-23T12:30:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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запорожская область, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока"