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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 23.12.2024 (обновлено: 12:30 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990802146.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 23.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:20:00+03:00
2024-12-23T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
франция
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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запорожская область, франция, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Франция, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

ВСУ потеряли до 155 военных в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 155 военнослужащих, самоходные артиллерийские установки Caesar и "Акация" в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Раздольное, Разлив Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьФранцияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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