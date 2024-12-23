https://ria.ru/20241223/svo-1990801562.html

Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ

Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024

Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила две контратаки в различных районах Харьковской... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T12:18:00+03:00

2024-12-23T12:18:00+03:00

2024-12-23T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

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россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила две контратаки в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Двуречная, Загрызово, Зелёный Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241223/svo-1990803060.html

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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность