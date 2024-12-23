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Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ
Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ - РИА Новости, 23.12.2024
Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила две контратаки в различных районах Харьковской... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T12:18:00+03:00
2024-12-23T12:18:00+03:00
2024-12-23T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад, а также отразила две контратаки в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили более 400 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой и четырех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Двуречная, Загрызово, Зелёный Гай Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, они отразили семь контратак штурмовых подразделений противника."Потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, шесть автомобилей бронетранспортер М113 и три 105 мм орудия М119 производства США, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили семь контратак ВСУ
ВСУ потеряли более 400 военных в зоне действий "Запада"