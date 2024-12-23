Рейтинг@Mail.ru
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 23.12.2024 (обновлено: 12:25 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990792710.html
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде - РИА Новости, 23.12.2024
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
По военному аэродрому в Полтавской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:30:00+03:00
2024-12-23T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
сергей лебедев
украина
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_0:96:3301:1953_1920x0_80_0_0_cd078439c21efe1382d5d4220ea38e4e.jpg
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По военному аэродрому в Полтавской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20:50 вечером 22 декабря. &lt;...&gt; Взрыв был громкий", — рассказал собеседник агентства.В Полтавской области накануне действовала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Глобино.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия России, в отличие от ВСУ, не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20241223/tekhnika-1990766569.html
полтавская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990776347_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_2c5fcb63d633964196db555b2476aa3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
полтавская область, сергей лебедев, украина, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сергей Лебедев, Украина, Спецоперация
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде

ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По военному аэродрому в Полтавской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20:50 вечером 22 декабря. <...> Взрыв был громкий", — рассказал собеседник агентства.
В Полтавской области накануне действовала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Глобино.
Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия России, в отличие от ВСУ, не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Боец ВС России оценил эффективность техники ВСУ в боях за Часов Яр
07:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПолтавская областьСергей ЛебедевУкраинаСпецоперация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала