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В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде - РИА Новости, 23.12.2024
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
По военному аэродрому в Полтавской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:30:00+03:00
2024-12-23T11:30:00+03:00
2024-12-23T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
полтавская область
сергей лебедев
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спецоперация
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ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. По военному аэродрому в Полтавской области Украины нанесли удар, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Город Миргород Полтавской области получил хороший прилет в действующий военный аэродром. Удар был нанесен в 20:50 вечером 22 декабря. <...> Взрыв был громкий", — рассказал собеседник агентства.В Полтавской области накануне действовала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в городе Глобино.Российские войска с октября 2022 года наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, армия России, в отличие от ВСУ, не бьет по жилым домам и социальным объектам.
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полтавская область, сергей лебедев, украина, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Полтавская область, Сергей Лебедев, Украина, Спецоперация
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Миргороде
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области