https://ria.ru/20241223/svo-1990775255.html

ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре

ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре - РИА Новости, 23.12.2024

ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре

Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T09:36:00+03:00

2024-12-23T09:36:00+03:00

2024-12-23T10:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

донбасс

денис пушилин

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec61016223b17eba219528397e19d2b3.jpg

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.Кроме того, продолжается работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе.Пушилин также рассказал об обстановке в Курахово. Он отметил, что ВСУ удерживаются лишь на северо-западе города. При этом он подчеркнул, что российские военные продолжают выдавливать противника из населенного пункта.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

часов яр

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, часов яр, донбасс, денис пушилин, безопасность