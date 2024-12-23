https://ria.ru/20241223/svo-1990775255.html
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:36:00+03:00
2024-12-23T09:36:00+03:00
2024-12-23T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донбасс
денис пушилин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ec61016223b17eba219528397e19d2b3.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.Кроме того, продолжается работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе.Пушилин также рассказал об обстановке в Курахово. Он отметил, что ВСУ удерживаются лишь на северо-западе города. При этом он подчеркнул, что российские военные продолжают выдавливать противника из населенного пункта.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
часов яр
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988636781_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ffc2e42a0255c42fd5d5e0c7425e8bd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, часов яр, донбасс, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донбасс, Денис Пушилин, Безопасность
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
Пушилин: ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре