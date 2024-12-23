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ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:36 23.12.2024 (обновлено: 10:22 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/svo-1990775255.html
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре - РИА Новости, 23.12.2024
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре
Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:36:00+03:00
2024-12-23T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донбасс
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".&quot;Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что &lt;...&gt; все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный &lt;...&gt; сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации&quot;, — сказал он.Кроме того, продолжается работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе.Пушилин также рассказал об обстановке в Курахово. Он отметил, что ВСУ удерживаются лишь на северо-западе города. При этом он подчеркнул, что российские военные продолжают выдавливать противника из населенного пункта.Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, часов яр, донбасс, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донбасс, Денис Пушилин, Безопасность
ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре

Пушилин: ВС России взяли под контроль микрорайон Северный в Часовом Яре

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Микрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Видим на территории Часова Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаем, что <...> все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный <...> сейчас находится под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", — сказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, продолжается работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе.
Пушилин также рассказал об обстановке в Курахово. Он отметил, что ВСУ удерживаются лишь на северо-западе города. При этом он подчеркнул, что российские военные продолжают выдавливать противника из населенного пункта.
Часов Яр — город в ДНР, имеющий важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на господствующей высоте, открывающей путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонбассДенис ПушилинБезопасность
 
 
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