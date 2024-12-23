https://ria.ru/20241223/sud-1990858237.html
Суд утвердил сроки для Дрожжиной и Цивина за аферу с имуществом Баталова
Суд утвердил сроки для Дрожжиной и Цивина за аферу с имуществом Баталова - РИА Новости, 23.12.2024
Суд утвердил сроки для Дрожжиной и Цивина за аферу с имуществом Баталова
Второй кассационный суд утвердил сроки для актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга юриста Михаила Цивина за аферу с имуществом семьи народного артиста Алексея... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:00:00+03:00
2024-12-23T17:00:00+03:00
2024-12-23T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Второй кассационный суд утвердил сроки для актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга юриста Михаила Цивина за аферу с имуществом семьи народного артиста Алексея Баталова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Динара Муслимова. "Судебная коллегия оставила кассационные жалобы защитников Дрожжиной и Цивина без удовлетворения", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что решение в части оплаты услуг эксперта и юриста вдовы Баталова будет пересмотрено в Замоскворецком суде Москвы, в остальном приговор оставлен без изменений. По версии следствия, Цивин и Дрожжина, войдя в доверие к вдове народного артиста Гитане Леонтенко и его дочери Марии Баталовой, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. Кроме того, знакомый нотариус супругов Дмитрий Бублий изготовил договоры пожизненного содержания с иждивением, на основании которых к ним перешли принадлежавшие Марии Баталовой доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение. В дальнейшем Бублий удостоверил подписи потерпевших с нарушением нотариальных процедур. Было возбуждено уголовное дело. В мае 2023 года Замоскворецкий суд приговорил Дрожжину к четырем годам условно и дал по пять лет реального срока Цивину и Бублию, признав их виновными в мошенничестве с имуществом Баталова. Дополнительно с них взыскали по 600 тысяч рублей в счет морального ущерба. Позднее в апелляции Мосгорсуд смягчил наказание нотариусу на полгода, то есть до 4,5 лет колонии.
https://realty.ria.ru/20240401/batalov-1937120456.html
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происшествия, жилье, москва, наталья дрожжина (актриса), михаил цивин (юрист), московский городской суд
Происшествия, Жилье, Москва, Наталья Дрожжина (актриса), Михаил Цивин (юрист), Московский городской суд
Суд утвердил сроки для Дрожжиной и Цивина за аферу с имуществом Баталова
Второй кассационный суд утвердил сроки для актрисы Дрожжиной и ее супруга Цивина