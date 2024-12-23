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Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области
Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области - РИА Новости, 23.12.2024
Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области
Четверых взятых в плен военных ВСУ будут судить в Москве по обвинению в терактах в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:43:00+03:00
2024-12-23T15:43:00+03:00
2024-12-23T15:49:00+03:00
курская область
москва
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Четверых взятых в плен военных ВСУ будут судить в Москве по обвинению в терактах в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в начале августа Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе оружие, используя взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в курском селе Снагость, они запугивали местное население, угрожая применить оружие, занимали дома, запрещали гражданским передвигаться, а также неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко задержаны. Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html
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курская область, москва, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Курская область, Москва, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области
Четырех пленных солдат ВСУ будут судить в Москве за теракты в Курской области