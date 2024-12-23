https://ria.ru/20241223/sud-1990844514.html

Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области

Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области - РИА Новости, 23.12.2024

Четырех солдат ВСУ будут судить по обвинению в терактах в Курской области

Четверых взятых в плен военных ВСУ будут судить в Москве по обвинению в терактах в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:43:00+03:00

2024-12-23T15:43:00+03:00

2024-12-23T15:49:00+03:00

курская область

москва

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Четверых взятых в плен военных ВСУ будут судить в Москве по обвинению в терактах в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении военнослужащих 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВФУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в начале августа Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко, действуя в составе вооруженных формирований Украины, имея при себе оружие, используя взрывные устройства, незаконно пересекли госграницу РФ. Находясь в курском селе Снагость, они запугивали местное население, угрожая применить оружие, занимали дома, запрещали гражданским передвигаться, а также неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению."В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко задержаны. Обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20241220/rylsk-1990487762.html

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курская область, москва, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия