https://ria.ru/20241223/sud-1990843830.html

В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука

В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука - РИА Новости, 23.12.2024

В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука

Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:41:00+03:00

2024-12-23T15:41:00+03:00

2024-12-23T15:41:00+03:00

происшествия

жилье

хабаровский край

россия

николаевск-на-амуре

максим горький

нападение в краснодарской школе

следственный комитет россии (ск рф)

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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1970 года рождения. Она обвиняется по пункту "в" части 2 ст.105 УК РФ (убийство). Бабушка, будучи пьяной, находясь в квартире дома по улице Максима Горького в городе Николаевске-на-Амуре, из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте", - сообщает СУСК региона. Подозреваемую арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд.

https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html

хабаровский край

россия

николаевск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, хабаровский край, россия, николаевск-на-амуре, максим горький, нападение в краснодарской школе, следственный комитет россии (ск рф)