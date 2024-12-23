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В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука - РИА Новости, 23.12.2024
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15:41 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/sud-1990843830.html
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука - РИА Новости, 23.12.2024
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:41:00+03:00
2024-12-23T15:41:00+03:00
происшествия
жилье
хабаровский край
россия
николаевск-на-амуре
максим горький
нападение в краснодарской школе
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1970 года рождения. Она обвиняется по пункту "в" части 2 ст.105 УК РФ (убийство). Бабушка, будучи пьяной, находясь в квартире дома по улице Максима Горького в городе Николаевске-на-Амуре, из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте", - сообщает СУСК региона. Подозреваемую арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд.
https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html
хабаровский край
россия
николаевск-на-амуре
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происшествия, жилье, хабаровский край, россия, николаевск-на-амуре, максим горький, нападение в краснодарской школе, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Хабаровский край, Россия, Николаевск-на-Амуре, Максим Горький, Нападение в краснодарской школе, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука

СК: в Хабаровском крае будут судить женщину, зарезавшую годовалого внука

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по региону.
«
"Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1970 года рождения. Она обвиняется по пункту "в" части 2 ст.105 УК РФ (убийство). Бабушка, будучи пьяной, находясь в квартире дома по улице Максима Горького в городе Николаевске-на-Амуре, из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте", - сообщает СУСК региона.
Подозреваемую арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд.
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Жительницу Красноярска и ее двухлетнюю дочь зарезали в собственной квартире
8 июня, 08:49
 
ПроисшествияЖильеХабаровский крайРоссияНиколаевск-на-АмуреМаксим ГорькийНападение в краснодарской школеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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