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В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука - РИА Новости, 23.12.2024
В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:41:00+03:00
2024-12-23T15:41:00+03:00
2024-12-23T15:41:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 23 дек - РИА Новости. Бабушка, которая в апреле из-за неприязни зарезала годовалого внука в Хабаровском крае, предстанет перед судом, сообщает Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по региону. "Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины 1970 года рождения. Она обвиняется по пункту "в" части 2 ст.105 УК РФ (убийство). Бабушка, будучи пьяной, находясь в квартире дома по улице Максима Горького в городе Николаевске-на-Амуре, из чувства неприязни к своему годовалому внуку нанесла ему несколько ударов бытовым ножом в область шеи. Ребенок скончался на месте", - сообщает СУСК региона. Подозреваемую арестовали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Хабаровский краевой суд.
https://ria.ru/20240608/kriminal-1951589224.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, хабаровский край, россия, николаевск-на-амуре, максим горький, нападение в краснодарской школе, следственный комитет россии (ск рф)
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В Хабаровском крае будут судить женщину, обвиняемую в убийстве внука
СК: в Хабаровском крае будут судить женщину, зарезавшую годовалого внука