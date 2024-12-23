https://ria.ru/20241223/sud-1990819838.html

Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке

Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке - РИА Новости, 23.12.2024

Главу производства вакцин от COVID-19 осудили по делу о взятке

Головинский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию строгого режима и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского за... РИА Новости, 23.12.2024

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2024-12-23T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Головинский суд Москвы отправил на 9 лет в колонию строгого режима и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургское НИИ вакцин и сывороток" Евгения Маковского за попытку получить взятку в 20 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором Головинского районного суда города Москвы Маковский Евгений Викторович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в суде.Второму фигуранту Игорю Рудых за посредничество во взятке суд назначил 8 лет колонии особого режима.По версии следствия, Маковский, занимая должность и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" ФГУП СПбНИИВС пытался получить 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" за продление договора на поставку вакцины от коронавирусной инфекции "Конвасэл". Он находится в СИЗО с декабря прошлого года.

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