Рейтинг@Mail.ru
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот" - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 23.12.2024 (обновлено: 01:38 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/sud-1990753834.html
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот" - РИА Новости, 23.12.2024
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"
Гагаринский суд Москвы повторно начнет рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Ирины,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T00:32:00+03:00
2024-12-23T01:38:00+03:00
происшествия
жилье
москва
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы повторно начнет рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Ирины, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей его гражданской жене Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние 8 лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание на свою дочь Кристину. В свою очередь у Невской была выданная предпринимателем доверенность с правом распоряжения всеми его счетами, говорится в документах. В 2022 году по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей по его личному волеизъявлению. Когда Тамиров скончался, его официальная вдова Ирина Тамирова подала иск в Гагаринский суд Москвы, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств, а также включить спорные 133 миллиона в наследственную массу и разделить поровну между ней и дочерью. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону наследников, впрочем, удовлетворив иск частично и вернув всю сумму в наследственную массу. Однако Второй кассационной суд 31 октября 2024 года оба решения отменил. Дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. В свою очередь дочь Тамирова обратились в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов, принадлежащих Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ). Как рассказал РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов, в день рассмотрения кассационной жалобы в квартиру к его подзащитной пришли следователи в сопровождении сотрудников СОБРа с обыском без санкции суда. После обыска Лилии Невской двое суток пришлось провести в ИВС. Сейчас она находится под подпиской. По словам защитника, уголовное дело возбуждено по аналогичным обстоятельствам, что и гражданское производство. "Зачем возбуждать уголовное дело ведь в основе гражданского иска уже было требование о возврате денег. С учетом мнения кассационной инстанции, скорее всего, истцам откажут в удовлетворении требований. Поэтому они инициировали уголовный процесс, чтобы опередить невыгодное им решение", – заявил РИА Новости адвокат. Также он пояснил, что если приговор по уголовному делу состоится до повторного пересмотра иска, то Гагаринскому суду придется полностью ориентироваться на него при вынесении решения. Между тем уголовное дело еще не начали рассматривать по существу. Оно находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения. Как считает Безрядов, при расследовании дела были допущены многочисленные нарушения, в связи с чем оно должно быть прекращено за отсутствием состава и события преступления. Гражданский же иск о признании сделки по переводу 133 миллионов рублей незаконной будет рассмотрен повторно в Гагаринском суде Москвы 20 января.
https://ria.ru/20240704/dolg-1957246481.html
https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html
https://ria.ru/20241213/sud-1988950889.html
https://ria.ru/20241219/yanovskiy-1990279817.html
москва
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, москва, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Жилье, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия
Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"

Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-вице-президента "Спасских ворот" Тамирова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы повторно начнет рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Ирины, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей его гражданской жене Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние 8 лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание на свою дочь Кристину. В свою очередь у Невской была выданная предпринимателем доверенность с правом распоряжения всеми его счетами, говорится в документах.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Смольянинов* оставил в России 164 тысячи рублей долгов по кредитам
4 июля, 04:03
В 2022 году по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей по его личному волеизъявлению.
Когда Тамиров скончался, его официальная вдова Ирина Тамирова подала иск в Гагаринский суд Москвы, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств, а также включить спорные 133 миллиона в наследственную массу и разделить поровну между ней и дочерью.
Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону наследников, впрочем, удовлетворив иск частично и вернув всю сумму в наследственную массу. Однако Второй кассационной суд 31 октября 2024 года оба решения отменил. Дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
13 мая, 19:45
В свою очередь дочь Тамирова обратились в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов, принадлежащих Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ).
Как рассказал РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов, в день рассмотрения кассационной жалобы в квартиру к его подзащитной пришли следователи в сопровождении сотрудников СОБРа с обыском без санкции суда. После обыска Лилии Невской двое суток пришлось провести в ИВС. Сейчас она находится под подпиской.
По словам защитника, уголовное дело возбуждено по аналогичным обстоятельствам, что и гражданское производство.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Суд отказался увеличить компенсацию участникам аферы с имуществом Баталова
13 декабря, 06:58
"Зачем возбуждать уголовное дело ведь в основе гражданского иска уже было требование о возврате денег. С учетом мнения кассационной инстанции, скорее всего, истцам откажут в удовлетворении требований. Поэтому они инициировали уголовный процесс, чтобы опередить невыгодное им решение", – заявил РИА Новости адвокат.
Также он пояснил, что если приговор по уголовному делу состоится до повторного пересмотра иска, то Гагаринскому суду придется полностью ориентироваться на него при вынесении решения.
Между тем уголовное дело еще не начали рассматривать по существу. Оно находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения. Как считает Безрядов, при расследовании дела были допущены многочисленные нарушения, в связи с чем оно должно быть прекращено за отсутствием состава и события преступления.
Гражданский же иск о признании сделки по переводу 133 миллионов рублей незаконной будет рассмотрен повторно в Гагаринском суде Москвы 20 января.
Анатолий Яновский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Суд в Москве продлил арест экс-замминистра энергетики Яновского
19 декабря, 22:50
 
ПроисшествияЖильеМоскваМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала