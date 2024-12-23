https://ria.ru/20241223/sud-1990753834.html

Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"

Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот" - РИА Новости, 23.12.2024

Суд повторно рассмотрит иск вдовы экс-главы "Спасских ворот"

Гагаринский суд Москвы повторно начнет рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Ирины,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T00:32:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы повторно начнет рассматривать иск вдовы бывшего первого вице-президента страховой группы "Спасские ворота" Михаила Тамирова Ирины, которая оспаривает сделку по переводу 133 миллионов рублей его гражданской жене Лилии Невской, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Тамиров скончался в октябре 2022 года в загородном доме в Подмосковье, где последние 8 лет проживал со своей гражданской женой Лилией Невской. За 1,5 года до смерти он написал завещание на свою дочь Кристину. В свою очередь у Невской была выданная предпринимателем доверенность с правом распоряжения всеми его счетами, говорится в документах. В 2022 году по указанию Тамирова на счет Невской было переведено 133 миллиона рублей по его личному волеизъявлению. Когда Тамиров скончался, его официальная вдова Ирина Тамирова подала иск в Гагаринский суд Москвы, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств, а также включить спорные 133 миллиона в наследственную массу и разделить поровну между ней и дочерью. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону наследников, впрочем, удовлетворив иск частично и вернув всю сумму в наследственную массу. Однако Второй кассационной суд 31 октября 2024 года оба решения отменил. Дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд Москвы. В свою очередь дочь Тамирова обратились в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 миллионов, принадлежащих Тамирову (часть 4 статьи 160 УК РФ). Как рассказал РИА Новости адвокат Невской Андрей Безрядов, в день рассмотрения кассационной жалобы в квартиру к его подзащитной пришли следователи в сопровождении сотрудников СОБРа с обыском без санкции суда. После обыска Лилии Невской двое суток пришлось провести в ИВС. Сейчас она находится под подпиской. По словам защитника, уголовное дело возбуждено по аналогичным обстоятельствам, что и гражданское производство. "Зачем возбуждать уголовное дело ведь в основе гражданского иска уже было требование о возврате денег. С учетом мнения кассационной инстанции, скорее всего, истцам откажут в удовлетворении требований. Поэтому они инициировали уголовный процесс, чтобы опередить невыгодное им решение", – заявил РИА Новости адвокат. Также он пояснил, что если приговор по уголовному делу состоится до повторного пересмотра иска, то Гагаринскому суду придется полностью ориентироваться на него при вынесении решения. Между тем уголовное дело еще не начали рассматривать по существу. Оно находится в прокуратуре на стадии утверждения обвинительного заключения. Как считает Безрядов, при расследовании дела были допущены многочисленные нарушения, в связи с чем оно должно быть прекращено за отсутствием состава и события преступления. Гражданский же иск о признании сделки по переводу 133 миллионов рублей незаконной будет рассмотрен повторно в Гагаринском суде Москвы 20 января.

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