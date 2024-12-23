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СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса - РИА Новости, 23.12.2024
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09:46 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/strany-1990776722.html
СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса
СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса
Страны-члены НАТО, которые пока не смогли достичь отметки в 2% от ВВП на расходы в сфере обороны, находятся под давлением альянса, однако в них отмечают, что... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T09:46:00+03:00
2024-12-23T09:46:00+03:00
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марк рютте
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нато
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Страны-члены НАТО, которые пока не смогли достичь отметки в 2% от ВВП на расходы в сфере обороны, находятся под давлением альянса, однако в них отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя только начинаются, а идея о повышении затрат до 3% вообще не была закреплена, пишет газета Pais со ссылкой на источники. "Несколько источников из стран, которые не достигли показателя в 2% ... признают, что существует некоторое давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются", - пишет издание. При этом они отметили, что "идея 3% вообще не консолидирована". Как отмечает Pais, на данный момент давление оказывается на 8 стран НАТО, включая Испанию, которая с 1,28% от своего ВВП, по данным альянса, находится на последней позиции по инвестициям в оборону - после Словении, Люксембурга и Бельгии - и планирует достичь цели только в 2029 году. Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно, нужно политическое решение для увеличения расходов. Рютте отказался озвучить обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки оборонных расходов. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам "находится в стадии обсуждения", но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20241220/nato-1990432023.html
https://ria.ru/20241222/nasledie-1990733497.html
https://ria.ru/20240317/nato-1933589711.html
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испания
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в мире, сша, испания, словения, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, США, Испания, Словения, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
СМИ сообщили о давлении НАТО на некоторых членов альянса

Pais: НАТО начала давить на страны с низкими тратами на оборону

© AP Photo / Jacquelyn MartinСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Символика НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Страны-члены НАТО, которые пока не смогли достичь отметки в 2% от ВВП на расходы в сфере обороны, находятся под давлением альянса, однако в них отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя только начинаются, а идея о повышении затрат до 3% вообще не была закреплена, пишет газета Pais со ссылкой на источники.
"Несколько источников из стран, которые не достигли показателя в 2% ... признают, что существует некоторое давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются", - пишет издание.
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При этом они отметили, что "идея 3% вообще не консолидирована".
Как отмечает Pais, на данный момент давление оказывается на 8 стран НАТО, включая Испанию, которая с 1,28% от своего ВВП, по данным альянса, находится на последней позиции по инвестициям в оборону - после Словении, Люксембурга и Бельгии - и планирует достичь цели только в 2029 году.
Генсек НАТО Марк Рютте ранее заявил, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно, нужно политическое решение для увеличения расходов. Рютте отказался озвучить обсуждаемую в СМИ цифру в 3% ВВП в качестве новой планки оборонных расходов. По его словам, вопрос о новой цели по оборонным расходам "находится в стадии обсуждения", но это должно быть значительно выше нынешних 2% ВВП.
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Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СИМ, победивший на выборах президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
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В миреСШАИспанияСловенияМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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