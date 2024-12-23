https://ria.ru/20241223/stavropol-1990865442.html
Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива
Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива - РИА Новости, 23.12.2024
Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива
Директора минераловодского филиала "Ставэлектросети" уволили после видео с корпоратива на День энергетика, отмечавшегося 22 декабря, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T17:31:00+03:00
2024-12-23T17:31:00+03:00
2024-12-23T18:43:00+03:00
общество
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Директора минераловодского филиала "Ставэлектросети" уволили после видео с корпоратива на День энергетика, отмечавшегося 22 декабря, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Сергей Крынин. "Мероприятие носило неофициальный характер, дирекция даже не знала о том, что оно проводится. Тем не менее директор данного филиала был уволен, так как была дана установка о запрете праздничных мероприятий в связи с СВО. Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи", — сказал он.Крынин отметил, что предприятие не имело к вечеринке никакого отношения, ее провели на личные деньги сотрудников.В отношении сотрудника, с которым на видео танцевала стриптизерша, сейчас проводится "служебное расследование", добавил гендиректор предприятия "Ставэлектросеть".В социальных сетях ранее завирусилось видео, снятое на корпоративе ставропольских энергетиков с участием приглашенных в ресторан танцовщиц.
https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html
ставропольский край
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РИА Новости
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Скандальное видео с корпоратива "Ставэлектросети"
Скандальное видео с корпоратива "Ставэлектросети"
2024-12-23T17:31
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ставропольский край
Общество, Ставропольский край
Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива
Главу филиала "Ставэлектросети" уволили после скандального видео с корпоратива
ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Директора минераловодского филиала "Ставэлектросети" уволили после видео с корпоратива на День энергетика, отмечавшегося 22 декабря, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Сергей Крынин.
«
"Мероприятие носило неофициальный характер, дирекция даже не знала о том, что оно проводится. Тем не менее директор данного филиала был уволен, так как была дана установка о запрете праздничных мероприятий в связи с СВО. Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи", — сказал он.
Крынин отметил, что предприятие не имело к вечеринке никакого отношения, ее провели на личные деньги сотрудников.
В отношении сотрудника, с которым на видео танцевала стриптизерша, сейчас проводится "служебное расследование", добавил гендиректор предприятия "Ставэлектросеть".
В социальных сетях ранее завирусилось видео, снятое на корпоративе ставропольских энергетиков с участием приглашенных в ресторан танцовщиц.