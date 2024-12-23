https://ria.ru/20241223/stavropol-1990865442.html

Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива

Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива - РИА Новости, 23.12.2024

Директора филиала "Ставэлектросети" уволили после корпоратива

Директора минераловодского филиала "Ставэлектросети" уволили после видео с корпоратива на День энергетика, отмечавшегося 22 декабря, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T17:31:00+03:00

2024-12-23T17:31:00+03:00

2024-12-23T18:43:00+03:00

общество

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 23 дек — РИА Новости. Директора минераловодского филиала "Ставэлектросети" уволили после видео с корпоратива на День энергетика, отмечавшегося 22 декабря, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия Сергей Крынин. "Мероприятие носило неофициальный характер, дирекция даже не знала о том, что оно проводится. Тем не менее директор данного филиала был уволен, так как была дана установка о запрете праздничных мероприятий в связи с СВО. Сейчас не до праздников, есть другие, более значимые вещи", — сказал он.Крынин отметил, что предприятие не имело к вечеринке никакого отношения, ее провели на личные деньги сотрудников.В отношении сотрудника, с которым на видео танцевала стриптизерша, сейчас проводится "служебное расследование", добавил гендиректор предприятия "Ставэлектросеть".В социальных сетях ранее завирусилось видео, снятое на корпоративе ставропольских энергетиков с участием приглашенных в ресторан танцовщиц.

https://ria.ru/20241004/vodka-1976318772.html

ставропольский край

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Скандальное видео с корпоратива "Ставэлектросети" Скандальное видео с корпоратива "Ставэлектросети" 2024-12-23T17:31 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ставропольский край