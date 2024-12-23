https://ria.ru/20241223/stambul-1990759270.html

В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину

В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину - РИА Новости, 23.12.2024

В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину

Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула, ее планируется обезвредить в понедельник, передает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:31:00+03:00

2024-12-23T03:31:00+03:00

2024-12-23T03:31:00+03:00

в мире

черное море

стамбул

шиле

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg

СТАМБУЛ, 23 дек - РИА Новости. Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула, ее планируется обезвредить в понедельник, передает турецкое госагентство Anadolu. По данным СМИ, граждане увидели подозрительный объект в море у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. "Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине", - пишет агентство. Пляж Агвы и район маяка взяты под особый контроль, мину планируется обезвредить в понедельник утром, отмечает агентство. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Турция с июля возглавила на полгода рабочую группу по разминированию в Черном море. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).

https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html

https://ria.ru/20241214/molotova-1989262039.html

https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html

черное море

стамбул

шиле

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, черное море, стамбул, шиле, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)