https://ria.ru/20241223/stambul-1990759270.html
В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину
В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину - РИА Новости, 23.12.2024
В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину
Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула, ее планируется обезвредить в понедельник, передает турецкое госагентство Anadolu. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T03:31:00+03:00
2024-12-23T03:31:00+03:00
2024-12-23T03:31:00+03:00
в мире
черное море
стамбул
шиле
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg
СТАМБУЛ, 23 дек - РИА Новости. Мину обнаружили в Черном море у берегов Стамбула, ее планируется обезвредить в понедельник, передает турецкое госагентство Anadolu. По данным СМИ, граждане увидели подозрительный объект в море у берегов стамбульского пригорода Агва района Шиле. "Прибывшие на место специалисты установили, что речь идет о морской мине", - пишет агентство. Пляж Агвы и район маяка взяты под особый контроль, мину планируется обезвредить в понедельник утром, отмечает агентство. В конце июня турецкие саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у турецкого города Эрегли. В августе 2023 года турецкие власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Снаряды были ликвидированы, никто не пострадал, а позже минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны. ФСБ РФ в марте 2022 года заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. Турция с июля возглавила на полгода рабочую группу по разминированию в Черном море. Болгария, Румыния и Турция подписали в январе соглашение об учреждении рабочей группы по разминированию в Черном море (MCM Black Sea).
https://ria.ru/20241222/vertolet-1990687940.html
https://ria.ru/20241214/molotova-1989262039.html
https://ria.ru/20241209/turtsija-1988120625.html
черное море
стамбул
шиле
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7344d8a4556870452d5e1ce0a0855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черное море, стамбул, шиле, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Черное море, Стамбул, Шиле, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину
Anadolu: в Черном море у берегов Стамбула обнаружили морскую мину