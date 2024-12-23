https://ria.ru/20241223/ssha-1990913032.html

В США рассказали о самых нелепых тратах властей

В США рассказали о самых нелепых тратах властей - РИА Новости, 23.12.2024

В США рассказали о самых нелепых тратах властей

Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина,... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T23:29:00+03:00

2024-12-23T23:29:00+03:00

2024-12-23T23:29:00+03:00

в мире

сша

кентукки

рэнд пол

нью-йоркский университет

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина, обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, включивший эти расходы в список самых нелепых трат властей Соединенных Штатов за 2024 год. "Одно из таких исследований, посвященных изучению употребления кокаина, проводилось в Нью-Йоркском университете. Они получили 419,470 долларов от минздрава США для изучения того, будут ли крысы, помещенные в позитивную среду, более склонны воздерживаться от кокаина, чем крысы в ​​негативной и изолированной среде", - говорится в докладе. В результате было выявлено, что крысы в изолированной негативной среде более подтверждены к употреблению наркотика. Сенатор отмечает, что это и так было известно по наблюдению за реакцией людей на эпидемию COVID-19 и последовавший локдаун. "Действительно ли правительству нужно было тратить почти полмиллиона долларов, чтобы убедиться, что социальная изоляция и голод могут привести к росту потребления наркотиков?" - задается вопросом сенатор.

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

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Наталья Макарова

в мире, сша, кентукки, рэнд пол, нью-йоркский университет