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В США рассказали о самых нелепых тратах властей - РИА Новости, 23.12.2024
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23:29 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/ssha-1990913032.html
В США рассказали о самых нелепых тратах властей
В США рассказали о самых нелепых тратах властей - РИА Новости, 23.12.2024
В США рассказали о самых нелепых тратах властей
Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина,... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T23:29:00+03:00
2024-12-23T23:29:00+03:00
в мире
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рэнд пол
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина, обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, включивший эти расходы в список самых нелепых трат властей Соединенных Штатов за 2024 год. "Одно из таких исследований, посвященных изучению употребления кокаина, проводилось в Нью-Йоркском университете. Они получили 419,470 долларов от минздрава США для изучения того, будут ли крысы, помещенные в позитивную среду, более склонны воздерживаться от кокаина, чем крысы в ​​негативной и изолированной среде", - говорится в докладе. В результате было выявлено, что крысы в изолированной негативной среде более подтверждены к употреблению наркотика. Сенатор отмечает, что это и так было известно по наблюдению за реакцией людей на эпидемию COVID-19 и последовавший локдаун. "Действительно ли правительству нужно было тратить почти полмиллиона долларов, чтобы убедиться, что социальная изоляция и голод могут привести к росту потребления наркотиков?" - задается вопросом сенатор.
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в мире, сша, кентукки, рэнд пол, нью-йоркский университет
В мире, США, Кентукки, Рэнд Пол, Нью-Йоркский университет
В США рассказали о самых нелепых тратах властей

Рэнд Пол: CША потратили $419,47 тыс на исследование пристрастия крыс к кокаину

© iStock.com / Evgenyi_EgЛабораторная крыса
Лабораторная крыса - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© iStock.com / Evgenyi_Eg
Лабораторная крыса . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Минздрав США потратил почти полмиллиона долларов на исследования того, в каких случаях и условиях крысы будут более предрасположены к употреблению кокаина, обратил внимание американский сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, включивший эти расходы в список самых нелепых трат властей Соединенных Штатов за 2024 год.
«
"Одно из таких исследований, посвященных изучению употребления кокаина, проводилось в Нью-Йоркском университете. Они получили 419,470 долларов от минздрава США для изучения того, будут ли крысы, помещенные в позитивную среду, более склонны воздерживаться от кокаина, чем крысы в ​​негативной и изолированной среде", - говорится в докладе.
В результате было выявлено, что крысы в изолированной негативной среде более подтверждены к употреблению наркотика. Сенатор отмечает, что это и так было известно по наблюдению за реакцией людей на эпидемию COVID-19 и последовавший локдаун.
"Действительно ли правительству нужно было тратить почти полмиллиона долларов, чтобы убедиться, что социальная изоляция и голод могут привести к росту потребления наркотиков?" - задается вопросом сенатор.
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В миреСШАКентуккиРэнд ПолНью-Йоркский университет
 
 
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