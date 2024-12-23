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Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 23.12.2024
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15:45 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/ssha-1990844753.html
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 23.12.2024
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию
Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть территорию республики, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T15:45:00+03:00
2024-12-23T15:45:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть территорию республики, сообщила пресс-служба ведомства."Не путешествуйте в Белоруссию", — указали там.Как утверждается, гражданам США необходимо быть осторожными при планировании выезда из страны, так как погранпереходы с соседними государствами якобы могут закрываться без предупреждения.В августе 2023 года Госдепартамент уже публиковал призыв для американцев покинуть Белоруссию из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой.
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в мире, сша, белоруссия, государственный департамент сша
В мире, США, Белоруссия, Государственный департамент США

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть территорию республики, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Не путешествуйте в Белоруссию", — указали там.
Как утверждается, гражданам США необходимо быть осторожными при планировании выезда из страны, так как погранпереходы с соседними государствами якобы могут закрываться без предупреждения.
В августе 2023 года Госдепартамент уже публиковал призыв для американцев покинуть Белоруссию из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой.
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В миреСШАБелоруссияГосударственный департамент США
 
 
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