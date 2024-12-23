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Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию - РИА Новости, 23.12.2024

Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию

Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть территорию республики, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госдепартамент США призвал американцев, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть территорию республики, сообщила пресс-служба ведомства."Не путешествуйте в Белоруссию", — указали там.Как утверждается, гражданам США необходимо быть осторожными при планировании выезда из страны, так как погранпереходы с соседними государствами якобы могут закрываться без предупреждения.В августе 2023 года Госдепартамент уже публиковал призыв для американцев покинуть Белоруссию из-за закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Литвой.

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в мире, сша, белоруссия, государственный департамент сша