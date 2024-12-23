https://ria.ru/20241223/ssha-1990788583.html

В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией

В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией - РИА Новости, 23.12.2024

В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией

Идея контроля над вооружениями между США и Россией может получить двухпартийную поддержку американских конгрессменов, сообщил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:04:00+03:00

2024-12-23T11:04:00+03:00

2024-12-23T17:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Идея контроля над вооружениями между США и Россией может получить двухпартийную поддержку американских конгрессменов, сообщил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. “Если Белый дом начнет взаимодействовать с Россией по контролю над ядерными вооружениями и надлежащим образом проинформирует членов конгресса о целях и задачах президента США, то весьма вероятно, что вокруг этой идеи появится двухпартийная поддержка”, - заявил он агентству. При этом, по оценкам директора ассоциации, в настоящее время в США наблюдается очень низкий уровень двухпартийной поддержки любых инициатив, включая контроль над вооружениями во взаимодействии с Россией. Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями.

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