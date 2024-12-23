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В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией - РИА Новости, 23.12.2024
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11:04 23.12.2024 (обновлено: 17:44 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/ssha-1990788583.html
В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией
В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией - РИА Новости, 23.12.2024
В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией
Идея контроля над вооружениями между США и Россией может получить двухпартийную поддержку американских конгрессменов, сообщил РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:04:00+03:00
2024-12-23T17:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Идея контроля над вооружениями между США и Россией может получить двухпартийную поддержку американских конгрессменов, сообщил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл. “Если Белый дом начнет взаимодействовать с Россией по контролю над ядерными вооружениями и надлежащим образом проинформирует членов конгресса о целях и задачах президента США, то весьма вероятно, что вокруг этой идеи появится двухпартийная поддержка”, - заявил он агентству. При этом, по оценкам директора ассоциации, в настоящее время в США наблюдается очень низкий уровень двухпартийной поддержки любых инициатив, включая контроль над вооружениями во взаимодействии с Россией. Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями.
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в мире, сша, россия, москва
В мире, США, Россия, Москва
В США оценили идею контроля над вооружениями с Россией

Кимбалл заявил, что США могут поддержать контроль над вооружениями с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 дек - РИА Новости. Идея контроля над вооружениями между США и Россией может получить двухпартийную поддержку американских конгрессменов, сообщил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
“Если Белый дом начнет взаимодействовать с Россией по контролю над ядерными вооружениями и надлежащим образом проинформирует членов конгресса о целях и задачах президента США, то весьма вероятно, что вокруг этой идеи появится двухпартийная поддержка”, - заявил он агентству.
При этом, по оценкам директора ассоциации, в настоящее время в США наблюдается очень низкий уровень двухпартийной поддержки любых инициатив, включая контроль над вооружениями во взаимодействии с Россией.
Ранее председатель комитета по международным отношениям сената США Бен Кардин в беседе с РИА Новости выразил надежду на то, что Москва и Вашингтон продолжат взаимодействие друг с другом как ядерные державы, независимо от исхода украинского конфликта, в том числе сохранят действие соглашений по контролю над вооружениями.
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