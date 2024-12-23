https://ria.ru/20241223/ssha-1990760054.html

США тратят значительную часть помощи Киеву на дешевые снаряды

США тратят значительную часть помощи Киеву на дешевые снаряды - РИА Новости, 23.12.2024

США тратят значительную часть помощи Киеву на дешевые снаряды

Соединенные Штаты потратили львиную долю, более 20 процентов от общего пакета военной помощи Украине, около 10,58 миллиарда долларов, на низкотехнологичные... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T03:56:00+03:00

2024-12-23T03:56:00+03:00

2024-12-23T14:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты потратили львиную долю, более 20 процентов от общего пакета военной помощи Украине, около 10,58 миллиарда долларов, на низкотехнологичные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, несмотря на более высокую удельную стоимость современных систем вооружения, таких как танки Abrams или Bradley, выяснило РИА Новости по итогам анализа бюджетных отчетов Министерства обороны США. После включения 90 155-миллиметровых гаубиц в два пакета военной помощи Украине в апреле 2022 года США начали поставлять Киеву тысячи снарядов того же калибра. Согласно последнему информационному бюллетеню об общей военной помощи Украине, опубликованному Пентагоном на прошлой неделе, США предоставили Украине более 200 гаубиц и более трех миллионов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Хотя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды относительно дешевы, их стоимость составляет около двух-трех тысяч долларов за снаряд, по сравнению с другими более совершенными системами вооружения, огромный спрос со стороны Украины на поле боя, как сообщается, исчерпал производственные мощности в США и вынудил армию США вложить дополнительные инвестиции для наращивания производства. США ранее заявили, что планируют увеличить темпы производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 100 тысяч в месяц к 2025 году.Дороже, чем ракетыСогласно последним данным, опубликованным проектом "Надзор по Украине" (Ukraine Oversight) специального генинспектора по операции "Атлантическая решимость", по состоянию на 30 сентября Министерству обороны было выделено 45,8 миллиарда долларов США на восполнение запасов оружия, которое ранее было выделено Украине по линии президентских указов. Допрасходы, связанные с восполнением запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, оцениваются примерно в 10,58 миллиарда долларов США, составляя около 23,1 процента от общего финансирования восполнения запасов, согласно анализу бюджетных отчетов Министерства обороны, проведенному РИА Новости. Для сравнения: расходы на более высокотехнологичные изделия были намного ниже: стоимость восполнения боевых машины пехоты Bradley составляет около четырех миллиардов долларов в течение двух предыдущих финансовых лет, а ракет Patriot — около 3,26 миллиарда долларов в течение двух финансовых лет. Таким образом, низкотехнологичные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды стали самой дорогой отдельной системой вооружения из всей военной помощи США Украине.Миллиарды дополнительных средствХотя Министерство обороны не раскрывало стоимость 155-миллиметровых артиллерийских снарядов при объявлении о каждом новом пакете военной помощи для Украины, отчеты Пентагона по внесению изменений в программы проливают свет на то, как низкотехнологичные артиллерийские снаряды фактически стали самой дорогой частью общей военной помощи США.В рамках попыток Министерства обороны внести прозрачность в отношении того, как расходуется помощь Украине, офис главного финансового директора Пентагона выпускает специальный отчет всякий раз, когда в бюджет Вооруженных сил США перечислялись дополнительные средства на восполнение запасов оружия, ранее направленного в Киев. Согласно отчету, опубликованному в сентябре 2022 года, бюджет армии США на "артиллерийский снаряд 155 миллиметров всех типов" вырос до 390,4 миллиона долларов с первоначального запроса в 142,6 миллиона долларов на 2022 финансовый год. Однако для производства полного комплекта артиллерийского выстрела калибра 155 миллиметров "артиллерийский снаряд" был лишь частью компонента. Для производства полного артиллерийского выстрела также требовались дополнительные "пороха, взрыватели и капсюли".Соответственно, "артиллерийские пороха, взрыватели и капсюли всех типов" в рамках бюджета армии США на 2022 финансовый год резко возросли до 1,095 миллиарда долларов с первоначального запроса в 262,45 миллиона долларов. В результате общий дополнительный бюджет армии США, связанный с пополнением запасов артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, отправленных на Украину в 2022 финансовом году, составил около 1,08 миллиарда долларов с учетом вычета первоначальных запросов бюджета, следует из подсчета РИА Новости. В 2023 финансовом году дополнительное финансирование армии США для восполнения 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поставленных на Украину, составило в общей сложности 3,59 миллиарда долларов США, согласно годовым бюджетным отчетам.В 2024 финансовом году дополнительное финансирование армии США, связанное с восполнением 155-миллиметровых артиллерийских выстрелов, отправленных на Украину, составило около 3,785 миллиарда долларов США, включая около 1,485 миллиарда долларов США на "артиллерийские снаряды 155 миллиметров" и 2,3 миллиарда долларов США на "артиллерийские пороха, взрыватели и капсюли", согласно двум отчетам Министерства обороны США о внесении изменений в программы, опубликованным в июне и сентябре соответственно.Помимо дополнительного финансирования для прямого пополнения 155-миллиметров артиллерийских снарядов, ограниченность производственных мощностей заставило армию США выделить дополнительное финансирование на "поддержку базы производства боеприпасов" в рамках своих усилий по наращиванию производства таких снарядов.В 2023 финансовом году "чрезвычайное дополнительное финансирование" в размере 1,4 миллиарда долларов, изысканное из средств помощи Украине, было инвестировано в увеличение производственных мощностей артиллерийских снарядов в Соединенных Штатах, как показали годовые бюджетные отчеты армии США. На 2024 финансовый год армия США запросила еще 726 миллионов долларов на "поддержку базы производства боеприпасов". В результате дополнительные расходы, связанные с восполнением 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, поставленных Украине в течение предыдущих трех финансовых лет, достигли ошеломляющих 10,58 миллиарда долларов, включая 8,455 миллиарда долларов на закупку артиллерийских компонентов и 2,126 миллиарда долларов на помощь промышленной базе в наращивании производства боеприпасов, выявил анализ РИА Новости.

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