https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990890087.html

Спецоперация, 23 декабря: ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Спецоперация, 23 декабря: ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР - РИА Новости, 23.12.2024

Спецоперация, 23 декабря: ВС России взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Российские войска взяли под контроль Сторожевое в ДНР, ВСУ потеряли на курском направлении за сутки свыше 300 военнослужащих, Германия вместе с Данией передали... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T19:13:00+03:00

2024-12-23T19:13:00+03:00

2024-12-23T19:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

германия

сергей чемезов

денис пушилин

вооруженные силы украины

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Сторожевое в ДНР, ВСУ потеряли на курском направлении за сутки свыше 300 военнослужащих, Германия вместе с Данией передали Украине еще 15 танков Leopard, экстренные отключения света введены в ряде областей Украины. ВС Росии взяли под контроль Сторожевое в ДНРРоссийские военные взяли под контроль населенные пункты Сторожевое в Донбассе, сообщило Минобороны. Потери украинских войск за сутки составили до 1660 человек. Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ВСУ потеряли более 300 военных на курском направленииПо данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили свыше 300 военнослужащих, уничтожены два танка, в том числе Abrams, три боевые машины пехоты - БМП Bradley, БМП Marder и БМП CV-90, три бронетранспортера - Stryker и два М113, три бронемашины, артиллерийское орудие, четыре миномета, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 и восемь автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 43310 военнослужащих и 253 танка. ОАК передала в войска новые самолеты Су-57 и Су-34Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") передала в войска очередные истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34, сообщили в госкорпорации. Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, переданные самолеты скоро займут место в строю. По его словам, Су-57 - это единственный в мире авиационный комплекс, который в многодневных боевых условиях доказал право называться истребителем пятого поколения. "Он может эффективно работать по самым разным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. Малая заметность позволяет ему уничтожать противника даже в условиях противодействия современных систем ПВО", - сказал Чемезов. Микрорайон Северный в Часовом Яре перешел под контроль ВС РоссииМикрорайон Северный в городе Часов Яр в Донбассе перешел под контроль Вооруженных сил России, продолжается работа по освобождению огнеупорного комбината в этом районе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, продолжается и выдавливание ВСУ из города Курахово, под контролем украинских войск остается лишь северо-запад населенного пункта. ФРГ совместно с Данией передала Украине еще 15 танков LeopardВ понедельник список переданных Киеву Германией вооружений обновился. Из обновленной информации следует, что Германия совместно с Данией передала Украине еще 15 танков Leopard 1 A5 с запасными частями (всего их передано 103). Кроме того, были переданы 30 бронемашин с защитой от мин и засад (MRAP, всего их передано тоже 103), боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов (количество не указано) и боеприпасы для танков Leopard 1 (количество также не указывается). Помимо этого, был направлен еще один ЗРК ближнего радиуса действия IRIS-T SLS и один ЗРК среднего радиуса действия IRIS-T SLM. Также были переданы ракеты IRIS-T SLM (количество не указано), еще две пусковые установки Patriot из запасов, еще два зенитных танка Gepard с запасными частями. Для Gepard из запасов Киеву передали еще 65 тысяч снарядов. ВСУ также получат две радиолокационных станций для контроля воздушного пространства TRML-4D и управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinder. Как следует из списка, Берлин готовит к отправке Киеву еще 20 бронетранспортеров Marder, две пусковые установки Patriot и четыре машины кинетической защиты (Diehl Defence). Экстренные отключения света введены в ряде областей УкраиныЭкстренные отключения света введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части территории ДНР из-за сложной ситуации в энергосистеме, сообщили в понедельник в украинском энергохолдинге ДТЭК. Холдинг отметил, что соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за "сложной ситуации в энергосистеме". По информации агентства РБК-Украина, экстренные отключения света также введены в Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

https://ria.ru/20241223/smi-1990853903.html

https://ria.ru/20241223/vsu-1990835374.html

https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html

https://ria.ru/20241223/tramp-1990809631.html

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