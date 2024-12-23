"Бывает морально тяжело". На что решилась школьница из Москвы ради военных
Школьница из Москвы организует концерты для раненых бойцов СВО
© Фото предоставлено Софьей СтрельцовойСофья Стрельцова
© Фото предоставлено Софьей Стрельцовой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. С нуля собрать ансамбль из одаренных детей и объехать с ним полстраны — 15-летняя Софья Стрельцова всегда хотела помогать людям. Выступала перед сиротами, а теперь создала проект, направленный на поддержку военных. О том, как ей это удалось, — в материале РИА Новости.
Детские бригады
В плотном графике Софьи трудно найти свободную минуту: с утра — уроки, днем — домашние задания, а по вечерам — сплошные репетиции. И постоянные "командировки" в другие города.
"Я родилась и выросла в очень творческой среде, — объясняет школьница. — Папа и сестра — режиссеры, я была погружена в эту атмосферу. Участвовала в российских и международных проектах. Например, вместе с другими ребятами ездила по детским домам: мы пели песни, показывали спектакли".
© Фото предоставлено Софьей СтрельцовойУчастники проекта
© Фото предоставлено Софьей Стрельцовой
Участники проекта
После начала специальной военной операции Софье, которой тогда только исполнилось 13 лет, пришла в голову идея проекта "Искусство как терапия".
"Раненым в госпиталях нужна не только медицинская помощь, но и моральная поддержка, причем именно молодого поколения, — говорит волонтер. — Поэтому по аналогии с Великой Отечественной я с друзьями решила организовать детские фронтовые бригады, чтобы выступать перед бойцами с разными программами".
Один из победителей телеконкурса "Голос" сразу поддержал ее идею и подключился к поиску других участников. В итоге собралась команда лауреатов конкурсов "Голос. Дети", "Синяя птица", "Детское Евровидение", "Алые паруса", "Лучший голос Земли".
Сейчас в проекте более 60 человек из разных регионов. В каждой детской фронтовой бригаде, кроме певцов и актеров, — режиссер, фотограф, видеограф, SMM-специалист, инженер и сопровождающий для детей.
© Фото предоставлено Софьей СтрельцовойНаграждение организатора проекта Софьи Стрельцовой
© Фото предоставлено Софьей Стрельцовой
Награждение организатора проекта Софьи Стрельцовой
Подходящий репертуар
"У нас также есть взрослый состав, с которым мы советовались по программам, — добавляет Софья. — Основная тематика наших выступлений — семья и любовь, то, что несет добро и помогает людям".
Сформировав репертуар, договорились с госпиталями и теперь ездят по всей стране. Помимо Москвы и области, побывали в Санкт-Петербурге, Самаре, Владикавказе, Севастополе, Перми, Белгороде, Донецке, Луганске и даже далеком Южно-Сахалинске. Проводят спектакли вживую перед военными и их семьями, а также в онлайн-формате. За год выступления посмотрели уже более 20 тысяч человек.
© Фото предоставлено Софьей СтрельцовойВыступление перед военными
© Фото предоставлено Софьей Стрельцовой
Выступление перед военными
"На первых порах гастролировали только на свои деньги, — рассказывает школьница. — Было тяжеловато и физически, и морально, потому что видели людей с тяжелыми увечьями. Особенно запомнился боец, лишившийся рук и ног. Принимали нас везде очень хорошо. Раненые признавались, что именно такой поддержки им как раз не хватало. И от этого становилось легче".
Затем Софья познакомилась с основателем и президентом Союза ветеранов СВО, гвардии подполковником и кавалером двух орденов Мужества Олегом Панчуриным. Они быстро нашли общий язык, и часть расходов ветеранская организация взяла на себя.
"Мы также помогаем молодому коллективу пробиться в какие-то госпитали, — уточняет Панчурин. — Туда, куда без разрешения не пустят".
Постепенно подключились и региональные власти. Стали приглашать, выделили некоторые средства.
© Фото из личного архива Олега ПанчуринаВ зоне СВО Панчурин сам получил и контузию, и ранение
© Фото из личного архива Олега Панчурина
В зоне СВО Панчурин сам получил и контузию, и ранение
Детская мечта
Штурмовик Ерлан Картакаев был тяжело ранен в Бахмуте в 2023-м. Он с детства очень любил петь и, демобилизовавшись, присоединился к проекту "Искусство как терапия".
"Это огромная моральная и психологическая помощь, — объясняет Ерлан. – Теперь я обрел много новых друзей и получил возможность подарить хотя бы немного радости бойцам".
В ближайших планах Софьи — создание детских фронтовых бригад по всей стране. Для этого нужно привлечь еще больше людей и решить много организационных вопросов.
© Фото предоставлено Софьей СтрельцовойЕрлан Картакаев
© Фото предоставлено Софьей Стрельцовой
Ерлан Картакаев
"Конечно, не все бывает гладко, — признается автор и художественный руководитель благотворительного проекта "Искусство как терапия". — Например, мы довольно долго искали помещение для репетиций. В итоге директор одного детского клуба открыл перед нами двери — совершенно бесплатно".
Трудности возникают постоянно, добавляет Софья. Но она уверена, что у нее все получится.