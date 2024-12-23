https://ria.ru/20241223/spetsoperatsiya-1990411856.html

"Бывает морально тяжело". На что решилась школьница из Москвы ради военных

"Бывает морально тяжело". На что решилась школьница из Москвы ради военных - РИА Новости, 23.12.2024

"Бывает морально тяжело". На что решилась школьница из Москвы ради военных

С нуля собрать ансамбль из одаренных детей и объехать с ним полстраны — 15-летняя Софья Стрельцова всегда хотела помогать людям. Выступала перед сиротами, а... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T08:00:00+03:00

2024-12-23T08:06:00+03:00

москва

россия

санкт-петербург

"голос"

надежные люди

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. С нуля собрать ансамбль из одаренных детей и объехать с ним полстраны — 15-летняя Софья Стрельцова всегда хотела помогать людям. Выступала перед сиротами, а теперь создала проект, направленный на поддержку военных. О том, как ей это удалось, — в материале РИА Новости.Детские бригадыВ плотном графике Софьи трудно найти свободную минуту: с утра — уроки, днем — домашние задания, а по вечерам — сплошные репетиции. И постоянные "командировки" в другие города."Я родилась и выросла в очень творческой среде, — объясняет школьница. — Папа и сестра — режиссеры, я была погружена в эту атмосферу. Участвовала в российских и международных проектах. Например, вместе с другими ребятами ездила по детским домам: мы пели песни, показывали спектакли".После начала специальной военной операции Софье, которой тогда только исполнилось 13 лет, пришла в голову идея проекта "Искусство как терапия"."Раненым в госпиталях нужна не только медицинская помощь, но и моральная поддержка, причем именно молодого поколения, — говорит волонтер. — Поэтому по аналогии с Великой Отечественной я с друзьями решила организовать детские фронтовые бригады, чтобы выступать перед бойцами с разными программами".Один из победителей телеконкурса "Голос" сразу поддержал ее идею и подключился к поиску других участников. В итоге собралась команда лауреатов конкурсов "Голос. Дети", "Синяя птица", "Детское Евровидение", "Алые паруса", "Лучший голос Земли".Сейчас в проекте более 60 человек из разных регионов. В каждой детской фронтовой бригаде, кроме певцов и актеров, — режиссер, фотограф, видеограф, SMM-специалист, инженер и сопровождающий для детей.Подходящий репертуар"У нас также есть взрослый состав, с которым мы советовались по программам, — добавляет Софья. — Основная тематика наших выступлений — семья и любовь, то, что несет добро и помогает людям".Сформировав репертуар, договорились с госпиталями и теперь ездят по всей стране. Помимо Москвы и области, побывали в Санкт-Петербурге, Самаре, Владикавказе, Севастополе, Перми, Белгороде, Донецке, Луганске и даже далеком Южно-Сахалинске. Проводят спектакли вживую перед военными и их семьями, а также в онлайн-формате. За год выступления посмотрели уже более 20 тысяч человек. "На первых порах гастролировали только на свои деньги, — рассказывает школьница. — Было тяжеловато и физически, и морально, потому что видели людей с тяжелыми увечьями. Особенно запомнился боец, лишившийся рук и ног. Принимали нас везде очень хорошо. Раненые признавались, что именно такой поддержки им как раз не хватало. И от этого становилось легче".Затем Софья познакомилась с основателем и президентом Союза ветеранов СВО, гвардии подполковником и кавалером двух орденов Мужества Олегом Панчуриным. Они быстро нашли общий язык, и часть расходов ветеранская организация взяла на себя."Мы также помогаем молодому коллективу пробиться в какие-то госпитали, — уточняет Панчурин. — Туда, куда без разрешения не пустят".Постепенно подключились и региональные власти. Стали приглашать, выделили некоторые средства.Детская мечтаШтурмовик Ерлан Картакаев был тяжело ранен в Бахмуте в 2023-м. Он с детства очень любил петь и, демобилизовавшись, присоединился к проекту "Искусство как терапия"."Это огромная моральная и психологическая помощь, — объясняет Ерлан. – Теперь я обрел много новых друзей и получил возможность подарить хотя бы немного радости бойцам".В ближайших планах Софьи — создание детских фронтовых бригад по всей стране. Для этого нужно привлечь еще больше людей и решить много организационных вопросов."Конечно, не все бывает гладко, — признается автор и художественный руководитель благотворительного проекта "Искусство как терапия". — Например, мы довольно долго искали помещение для репетиций. В итоге директор одного детского клуба открыл перед нами двери — совершенно бесплатно".Трудности возникают постоянно, добавляет Софья. Но она уверена, что у нее все получится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

москва, россия, санкт-петербург, "голос"