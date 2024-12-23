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СМИ рассказали о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат - РИА Новости, 23.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 23.12.2024 (обновлено: 17:12 23.12.2024)
https://ria.ru/20241223/smi-1990853903.html
СМИ рассказали о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат
СМИ рассказали о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат - РИА Новости, 23.12.2024
СМИ рассказали о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат
Командование в ВСУ часто в качестве наказания применяет меры физического воздействия, сообщает украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих. РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T16:30:00+03:00
2024-12-23T17:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Командование в ВСУ часто в качестве наказания применяет меры физического воздействия, сообщает украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих. "Там составляются протоколы. Напился — значит, совершил административное правонарушение. За него предусмотрено финансовое наказание. За первое нарушение — снятие с зарплаты 17 тысяч гривен (400 долларов). Если попадает повторно, то речь идет и о гауптвахте, и о снятии 100 тысяч (2375 долларов) боевой премии", — рассказал собеседник издания. Как утверждает один из источников, если не помогают уговоры, пьяницу передают военной службе правопорядка. По словам украинских военнослужащих, иногда такие санкции действуют "как для мертвого припарки"."В таких случаях командование прибегает к другим средствам влияния — дать между глаз", — отметил один из военных. Он пояснил, что в статьях 21 и 22 Устава внутренней службы говорится, что применение физического воздействия и оружия к бойцу допускается, если другие меры воздействия оказались неэффективными — например, когда солдат представляет угрозу жизни и здоровью сослуживцев. &quot;В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить&quot;, — заявил источник.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20241223/dengi-1990845135.html
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982642292.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о радикальных мерах ВСУ в борьбе с пьянством солдат

Нromadske: командование ВСУ прибегает к побоям, борясь с пьянством солдат

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Командование в ВСУ часто в качестве наказания применяет меры физического воздействия, сообщает украинское издание Нromadske со ссылкой на военнослужащих.
"Там составляются протоколы. Напился — значит, совершил административное правонарушение. За него предусмотрено финансовое наказание. За первое нарушение — снятие с зарплаты 17 тысяч гривен (400 долларов). Если попадает повторно, то речь идет и о гауптвахте, и о снятии 100 тысяч (2375 долларов) боевой премии", — рассказал собеседник издания.
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Как утверждает один из источников, если не помогают уговоры, пьяницу передают военной службе правопорядка. По словам украинских военнослужащих, иногда такие санкции действуют "как для мертвого припарки".
"В таких случаях командование прибегает к другим средствам влияния — дать между глаз", — отметил один из военных.
Он пояснил, что в статьях 21 и 22 Устава внутренней службы говорится, что применение физического воздействия и оружия к бойцу допускается, если другие меры воздействия оказались неэффективными — например, когда солдат представляет угрозу жизни и здоровью сослуживцев.
«

"В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить", — заявил источник.

Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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