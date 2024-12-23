https://ria.ru/20241223/smi-1990793405.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 23.12.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:35:00+03:00

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Общественное. Новости". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241223/bloomberg-1990775500.html

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Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины