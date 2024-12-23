https://ria.ru/20241223/slovakiya-1990756268.html
МИД Польши прокомментировал визит Фицо в Россию
МИД Польши прокомментировал визит Фицо в Россию - РИА Новости, 23.12.2024
МИД Польши прокомментировал визит Фицо в Россию
Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T01:35:00+03:00
2024-12-23T01:35:00+03:00
2024-12-23T11:07:00+03:00
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ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Визит в Россию премьера Словакии Роберта Фицо вызван сопротивлением Владимира Зеленского транзиту российского газа через территорию Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в воскресенье принял в Кремле премьера Словакии, находящегося с рабочим визитом в Москве. Сам Фицо заявил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. "Политика Венгрии и Словакии в отношении России читается давно. Это связано с полной зависимостью от сырья — газа и нефти", — сказал Шейна в эфире телеканала Polsat. При этом он заявил, что, несмотря на сложность польско-российских отношений, не хочет критиковать премьера Словакии за визит в Москву. "Словакия должна каким-то образом искать другие решения (направления поставок нефти и газа. — Прим. ред.), но я также не хочу влезать в шкуру критика другой страны — члена ЕС в качестве заместителя главы дипломатии", — сказал Шейна.
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словакия, россия, москва, роберт фицо, владимир зеленский, дмитрий песков, евросоюз
Словакия, Россия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Евросоюз
МИД Польши прокомментировал визит Фицо в Россию
МИД Польши: визит Фицо в Россию вызван сопротивлением Зеленского транзиту газа