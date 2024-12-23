Рейтинг@Mail.ru
"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:41 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html
"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине
"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2024
"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине
Удары Украины по гражданским объектам на территории России говорят о ее слабости и отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T20:41:00+03:00
2024-12-23T20:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
казань
джо байден
дональд трамп
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Удары Украины по гражданским объектам на территории России говорят о ее слабости и отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости", — считает он.Джонсон напомнил, что запасы оружия и боеприпасов у Украины и у Запада ограничены."В особенности это касается ATACMS. Соединенные Штаты не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, &lt;…&gt; это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны", — добавил он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский отчаивается все больше с каждым днем."Он говорит все более и более безумные вещи, потому что понимает, что Трамп ему не друг, как Джо Байден", — объяснил он.Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html
https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html
украина
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, казань, джо байден, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Казань, Джо Байден, Дональд Трамп, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский
"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

Аналитик ЦРУ Джонсон: атаки Украины на гражданские объекты говорят о ее слабости

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Удары Украины по гражданским объектам на территории России говорят о ее слабости и отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости", — считает он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Не ему решать". На Западе подвели черту под планами Зеленского
Вчера, 20:02
Джонсон напомнил, что запасы оружия и боеприпасов у Украины и у Запада ограничены.
"В особенности это касается ATACMS. Соединенные Штаты не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, <…> это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны", — добавил он.
По мнению эксперта, Владимир Зеленский отчаивается все больше с каждым днем.
"Он говорит все более и более безумные вещи, потому что понимает, что Трамп ему не друг, как Джо Байден", — объяснил он.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Генсек НАТО поставил Зеленского на место из-за его выпадов
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКазаньДжо БайденДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала