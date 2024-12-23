https://ria.ru/20241223/slabost-1990902667.html

"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине - РИА Новости, 23.12.2024

"Признак слабости". В США сделали неожиданный прогноз по Украине

Удары Украины по гражданским объектам на территории России говорят о ее слабости и отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T20:41:00+03:00

2024-12-23T20:41:00+03:00

2024-12-23T20:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Удары Украины по гражданским объектам на территории России говорят о ее слабости и отчаянии, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Когда начинают атаковать гражданские цели, которые имеют нулевое военное значение, это признак большой слабости", — считает он.Джонсон напомнил, что запасы оружия и боеприпасов у Украины и у Запада ограничены."В особенности это касается ATACMS. Соединенные Штаты не смогут заменить то, чем стреляет Украина, поэтому, когда Украина стреляет и поражает гражданские объекты в Курске или когда они используют эти беспилотники, которые поражают дома в Казани, <…> это переход к своего рода режиму отчаяния с их стороны", — добавил он.По мнению эксперта, Владимир Зеленский отчаивается все больше с каждым днем."Он говорит все более и более безумные вещи, потому что понимает, что Трамп ему не друг, как Джо Байден", — объяснил он.Новоизбранный президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Утром 21 декабря на Казань была совершена атака БПЛА, всего зафиксировано восемь прилетов. Повреждения получили два высотных здания в двух ЖК, а также два малоэтажных дома. Дроны пытались атаковать и одно из промпредприятий. По информации властей, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241223/makgovern-1990898998.html

https://ria.ru/20241223/tagesspiegel-1990782047.html

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в мире, украина, россия, казань, джо байден, дональд трамп, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский