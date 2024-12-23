https://ria.ru/20241223/sk-1990792011.html

В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН

В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН - РИА Новости, 23.12.2024

В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН

Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в... РИА Новости, 23.12.2024

2024-12-23T11:21:00+03:00

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2024-12-23T11:21:00+03:00

происшествия

новосибирская область

ордынский район

россия

андрей андреев

александр солодкин (тренер)

александр трунов

федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф

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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в коттедже в Ордынском районе региона. "Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. В правоохранительных органах региона уточнили агентству, что речь идёт об Андрее Андрееве, чье тело было обнаружено в одном из коттеджей. Андреев известен тем, что в 2010 году был задержан по уголовному делу новосибирского преступного сообщества, возглавляемого Александром Труновым. Фигурантами дела также были бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин и его отец - бывший чиновник правительства Новосибирской области Александр Солодкин-старший. В 2015 году Новосибирский облсуд приговорил Андреева к 11 годам колонии строгого режима. Затем срок был снижен до семи лет, а в 2016 году бывший сотрудник силовой структуры вышел по УДО. ФСКН была упразднена в 2016 году, ее функции были переданы в МВД.

https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html

https://ria.ru/20241019/yukos-1978922085.html

новосибирская область

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происшествия, новосибирская область, ордынский район, россия, андрей андреев, александр солодкин (тренер), александр трунов, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, следственный комитет россии (ск рф)