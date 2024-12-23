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В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН - РИА Новости, 23.12.2024
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11:21 23.12.2024
https://ria.ru/20241223/sk-1990792011.html
В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН
В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН - РИА Новости, 23.12.2024
В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН
Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в... РИА Новости, 23.12.2024
2024-12-23T11:21:00+03:00
2024-12-23T11:21:00+03:00
происшествия
новосибирская область
ордынский район
россия
андрей андреев
александр солодкин (тренер)
александр трунов
федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф
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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в коттедже в Ордынском районе региона. "Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. В правоохранительных органах региона уточнили агентству, что речь идёт об Андрее Андрееве, чье тело было обнаружено в одном из коттеджей. Андреев известен тем, что в 2010 году был задержан по уголовному делу новосибирского преступного сообщества, возглавляемого Александром Труновым. Фигурантами дела также были бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин и его отец - бывший чиновник правительства Новосибирской области Александр Солодкин-старший. В 2015 году Новосибирский облсуд приговорил Андреева к 11 годам колонии строгого режима. Затем срок был снижен до семи лет, а в 2016 году бывший сотрудник силовой структуры вышел по УДО. ФСКН была упразднена в 2016 году, ее функции были переданы в МВД.
https://ria.ru/20240415/moskva-1940127804.html
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новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, ордынский район, россия, андрей андреев, александр солодкин (тренер), александр трунов, федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новосибирская область, Ордынский район, Россия, Андрей Андреев, Александр Солодкин (тренер), Александр Трунов, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН

СК: в Новосибирской области нашли тело экс-замначальника УФСКН

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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НОВОСИБИРСК, 23 дек - РИА Новости. Тело бывшего замначальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Новосибирской области Андрея Андреева обнаружили в коттедже в Ордынском районе региона.
"Ордынским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины. Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
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В правоохранительных органах региона уточнили агентству, что речь идёт об Андрее Андрееве, чье тело было обнаружено в одном из коттеджей.
Андреев известен тем, что в 2010 году был задержан по уголовному делу новосибирского преступного сообщества, возглавляемого Александром Труновым. Фигурантами дела также были бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин и его отец - бывший чиновник правительства Новосибирской области Александр Солодкин-старший.
В 2015 году Новосибирский облсуд приговорил Андреева к 11 годам колонии строгого режима. Затем срок был снижен до семи лет, а в 2016 году бывший сотрудник силовой структуры вышел по УДО.
ФСКН была упразднена в 2016 году, ее функции были переданы в МВД.
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ПроисшествияНовосибирская областьОрдынский районРоссияАндрей АндреевАлександр Солодкин (тренер)Александр ТруновФедеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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